Πώς θα ήταν να μεταφερθεί κανείς στον χρόνο και να βιώσει μια εμπειρία σαν να ζούσε στον 6ο αιώνα; Ο όμιλος PeopleCert ανέλαβε ένα παρόμοιο εγχείρημα και αναβίωσε την ακουστική του ναού της Αγίας Σοφίας, που αποτελεί σύμβολο του Ελληνισμού και παγκόσμιο πολιτισμικό θησαυρό.

Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jonathan Abel του Πανεπιστημίου του Stanford επετεύχθη μια προσομοίωση της ακουστικής της Αγίας Σοφίας. Για την αναβίωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν συστήματα Dolby Atmos που δημιουργούν μία τρισδιάστατη εμπειρία ήχου, η οποία περιβάλλει τον ακροατή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε και πάλι να ακούσουμε ύμνους όπως στην εποχή του Ιουστινιανού. Η χορωδία «Αγία Σοφία- PeopleCert» ερμήνευσε ύμνους του Βυζαντίου, προκαλώντας ένα παρόμοιο ακουστικό αποτέλεσμα με τη βυζαντινή εποχή.

Το εγχείρημα που φέρει την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αποσκοπεί σε έναν συνδυασμό καινοτομίας και συνέχειας της πνευματικότητας του Βυζαντίου, όπως συντελείται σε βιωμένους χώρους συνδυασμού πολλών παραδοσιακών τεχνών, καθώς η Αγία Σοφία. Η τεχνητή νοημοσύνη κατέστη με αυτόν τον τρόπο υπηρετική της ενότητας της πολιτιστικής εμπειρίας του Ελληνισμού με απεύθυνση σε όλη την ανθρωπότητα.

Το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Αγίας Σοφίας είναι ο μεγάλος εσωτερικός της θόλος με πληθώρα καμπύλων επιφανειών που αντηχούν τους ψαλμούς με ιδιαίτερο τρόπο.

Υπολογίζεται ότι στην Αγία Σοφία η ηχώ διαρκεί 11 δευτερόλεπτα, οδηγώντας σε μια καθηλωτική ακουστική, η οποία έχει συνδεθεί με τη βυζαντινή ψαλτική. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του Stanford (Κέντρο για τη Μελέτη των Υπολογιστών για τη Μουσική και την Ακουστική – Center for Computer Research in Music and Acoustics- CCRMA) βασίστηκε σε ηχητικά δεδομένα και φυσικές μετρήσεις του χώρου του ναού.

Η αρχιτεκτονική του ναού θεωρείται ότι συμβάλλει στη μυσταγωγική αίσθηση μέσα από ένα περίτεχνο σύστημα αντηχήσεων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ξαναβιωθεί η μοναδική εμπειρία του 6ου αιώνα.

Το έργο υλοποιήθηκε από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου PeopleCert Βύρωνα Νικολαΐδη, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη λόγω της προσφοράς του στην Ομογένεια. Συμμετείχαν επίσης οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Γρηγόριος Νταραβάνογλου, Σταμάτης Κίσσας, Χρήστος Μηνάογλου και Χαράλαμπος Σιούφας.

Το Πρόγραμμα για την Αναβάθμιση της Παιδείας

Στην Κωνσταντινούπολη, η PeopleCert, ειδικευμένη στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή ένα τριετές Πρόγραμμα Αναβάθμισης της Παιδείας με σκοπό την ενίσχυση των σχολείων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο. Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα αρχίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην επαρκή παροχή παιδείας και στην προαγωγή της αριστείας μέσα από ενισχυτική διδασκαλία.

Βασίζεται σε έναν συνδυασμό καινοτομίας και παράδοσης. Θα ακολουθηθούν πρωτοπόρες βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και θα διοργανωθούν μαθητικοί διαγωνισμοί.

Η εκπαίδευση δίνει έτσι προτεραιότητα στη μάθηση πλειάδας γλωσσών, ανανεώνοντας τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της ομογένειας της Πόλης, καθώς και στην εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση αφενός στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και, αφετέρου, στη διαρκή επιμόρφωση των καθηγητών.

Επιδιώκεται η εξωστρέφεια τόσο μέσω της συνεργασίας με διεθνή πανεπιστήμια όσο και μέσω της δημιουργίας θερινών σχολείων. Ταυτοχρόνως, το πνεύμα της συνέχειας στην παράδοση εκδηλώνεται μέσα από πρόγραμμα υποτροφιών που τιμά τους μεγάλους Κωνσταντινοπολίτες δασκάλους.

Στο Ζάππειο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απένειμε ειδικό βραβείο που φέρει το όνομά του στον Γιώργο Παπαλιάρη που έχει υπηρετήσει τις κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, με χαρακτηριστική συμβολή του τη συντήρηση του κοιμητηρίου του Σισλί.

Τιμήθηκαν επίσης οι δάσκαλοι Στάθης Αρσενιάδης, Χαράλαμπος Χριστοφορίδης και Ισίδωρος Παπίνης και αποδόθηκαν υποτροφίες σε σημαντικούς ερευνητές.