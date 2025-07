Η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανές φαινόμενο, όπως αναφέρουν και οι Αρχές. Με προειδοποιήσεις καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καθώς σε λιγότερο από μία ώρα οι δρόμοι έγιναν ποτάμια. Ακόμα και οι υπόγειοι χώροι, όπως το μετρό βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά μέσα των ΗΠΑ, τουλάχιστον τρεις σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει και επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε αυτούς. Παρόμοια είναι όμως, και η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Ειδικότερα, οδηγοί αυτοκινήτων έχουν ακινητοποιηθεί, όπως και ασθενοφόρα.

More Breaking News video of a significant flash flood in Somerville, New Jersey. 🔸New York City – NJ areas are experiencing heavy rains, Transportation delays due to floods & flooding! 🌊⛈️ #NYC #NJwx #Weather pic.twitter.com/DWFIn7JFnO

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας , για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, παρέτεινε πολυάριθμες στάσεις εδάφους σε πάνω από δώδεκα αεροδρόμια, από τη Φλόριντα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Οι στάσεις αυτές διήρκησαν όλο το βράδυ και προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, ως και τέσσερεις ώρες.

🚨I’m from New York and I’ve never seen it like this.

Subway stations flooding. Streets turning to rivers. And the city that never sleeps just got soaked by the price of political cowardice.

We don’t need thoughts and prayers.

We need drains that work and leaders who give a… pic.twitter.com/rA8r9QFPuS

— Brian Allen (@allenanalysis) July 15, 2025