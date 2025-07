Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «άθλια προβοκάτσια» τη δημοσίευση από σατιρικό περιοδικό Leman σκίτσου το οποίο προκάλεσε κύμα οργής στην Τουρκία, επειδή θεωρήθηκε ότι απεικονίζει τον προφήτη Μωάμεθ, πράξη που θεωρείται βλάσφημη για τις αξίες του Ισλάμ.

Μιλώντας στους επικεφαλής των νομαρχιακών επιτροπών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η ασέβεια που δείχνουν οι ανήθικοι που δεν γνωρίζουν τους κανόνες της ευπρέπειας δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή» και προσέθεσε: «Πρόκειται ξεκάθαρα για μια πρόκληση που έγινε υπό το το πρόσχημα της σάτιρας. Είναι μια άθλια προβοκάτσια».

Συνεχίζοντας ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Οι αρχές ασφαλείας και η Δικαιοσύνη μας έδρασαν αμέσως και ξεκίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι έκαναν αυτή την προσβολή θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να προσβάλλει τα ιερά μας. Κανένας νεαρός αδελφός μας δεν πρέπει να αφήσει την οργή να θολώσει το μυαλό του. Έχουμε εκπληρώσει αυτό το καθήκον μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να το εκπληρώνουμε και στο εξής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, καταδίκασε τη δημοσίευση του σκίτσου κάνοντας λόγο για ισλαμοφοβία στην Ευρώπη την οποία, όπως είπε καταπολεμά η Τουρκία. Υποστήριξε ότι «εδώ και πολύ καιρό γινόμαστε μάρτυρες προσβολών κατά του Ιερού Κορανίου και του προφήτη Μωάμεθ» χαρακτηρίζοντας τις πράξεις αυτές «έγκλημα μίσους».

They shake hands and say I am Muhammed and I am Moses while city is getting bombed. pic.twitter.com/862lqz3xTM

— Gutz (@Gutz37) July 1, 2025