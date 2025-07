Εκατόμβη νεκρών άφησε πίσω της η Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, επικαλούμενο ιατρικές πηγές στον ισοπεδωμένο θύλακα, που αναφέρουν μπαράζ επιδρομών και πυρών από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 24 από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε Internet café που βομβαρδίστηκε, ανέφεραν πηγές στο νοσοκομείο Σίφα, όπου διακομίστηκαν πολλά εξ αυτών. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν επλήγη το παραθαλάσσιο καφέ «Al-Baqa» στη δοκιμαζόμενη λωρίδα γης, όπου συνεχίζεται για πάνω από 20 μήνες ο πόλεμος που έχει προκαλέσει πελώριες καταστροφές κι έχει φέρει τον πληθυσμό στα πρόθυρα λιμού, με τον παλαιστινιακό λαό να μετράει ήδη πάνω από 56.500 νεκρούς.

«Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος σε αυτό το κατάστημα, που πουλάει ποτά, έχει χώρους για οικογένειες και πρόσβαση στο διαδίκτυο», εξήγησε ο Άχμεντ αλ Ναϊράμπ, 26 ετών, που βρισκόταν σε κοντινή παραλία όταν άκουσε την «τεράστια έκρηξη».

Επρόκειτο για «σφαγή», είπε στο AFP. «Είδα ανθρώπινα μέλη, σκορπισμένα παντού, πτώματα ακρωτηριασμένα και καμένα. Η σκηνή σου πάγωνε το αίμα. Άλλοι ούρλιαζαν, άλλοι έκλαιγαν, τραυματίες ζητούσαν βοήθεια, οικογένειες θρηνούσαν τους νεκρούς τους…», αφηγήθηκε.

