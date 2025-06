Ένα 12χρονο αγόρι, ο Σεμπάστιαν, έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο σπίτι της οικογένειάς του στην περιοχή Manor Grove στο Κάσλφορντ του Γουέστ Γιόρκσαϊρ, σε ένα περιστατικό που συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok, γνωστή ως «blackout challenge».

Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, γιορτάζοντας την Πρώτη Θεία Κοινωνία του μικρότερου αδελφού του. Σύμφωνα με τους γονείς του, φέρεται να επιχείρησε μια πρόκληση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιλάμβανε τη χρήση κασκόλ, με τραγική κατάληξη.

Η εν λόγω πρόκληση προβλέπει εσκεμμένο πνιγμό ή ασφυξία με σκοπό την πρόκληση ευφορίας λόγω έλλειψης οξυγόνου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο με ελικόπτερο, με τον Σεμπάστιαν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με αστυνομική συνοδεία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο πατέρας του, Μάρτσιν, δήλωσε δημόσια ότι θεωρεί υπαίτια την εν λόγω πρόκληση του διαδικτύου. Από την πλευρά της, η Αστυνομία του Γουέστ Γιόρκσαϊρ ανακοίνωσε ότι διεξάγονται έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτο.

Η οικογένεια του άτυχου αγοριού απευθύνει δραματική έκκληση στους γονείς να επαγρυπνούν απέναντι στους κινδύνους που κρύβουν οι φαινομενικά αθώες προκλήσεις στο διαδίκτυο. «Μια επικίνδυνη πρόκληση του ίντερνετ τού στέρησε τη ζωή», ανέφεραν οι γονείς του.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, για την οικονομική στήριξη της οικογένειας, περιγράφοντας τον Σεμπάστιαν ως ένα «αγόρι γεμάτο όνειρα, πάθος και απίστευτο ταλέντο».

Sebastian, 12, tragically died at his home on Manor Grove in Castleford, West Yorkshire, UK, on Friday, June 27, after allegedly attempting a social media challenge involving a scarf. He was found unresponsive while celebrating his younger brother’s First Holy Communion.… pic.twitter.com/3Y48Uk3Doz

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 30, 2025