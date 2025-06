Πεπεισμένος ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων για τις προγραμματισμένες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού πριν από την πραγματοποίησή τους, εμφανίστηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News (θα μεταδοθεί την Κυριακή).

«Δεν είχαν προειδοποιηθεί, επειδή δεν γνώριζαν ότι θα επιτεθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε επίσης να επιμένει ότι οι Ιρανοί δεν είχαν προλάβει να απομακρύνουν ουράνιο από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, καθώς, όπως είπε, μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν «πολύ δύσκολη και επικίνδυνη… Δεν μετακίνησαν υλικό, μόνοι τους εαυτούς τους. Δεν πήραν αυτό που βρισκόταν στο βάθος. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ βαρύ».

🇺🇸🇮🇷 TRUMP: “IRAN WASN’T MOVING MATERIAL, ONLY THEMSELVES,” STRIKES LEFT NO TIME

«Did they take it out of the deep one? No.

It’s very hard to do. It’s very dangerous to do. It’s very heavy… very, very heavy.

