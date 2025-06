Ο τυφώνας Erick μετατράπηκε το βράδυ της Τετάρτης σε έναν ισχυρό τυφώνα Κατηγορίας 3, απειλώντας με καταστροφικούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και υψηλό κίνδυνο πλημμυρών τις ακτές του νότιου Μεξικού, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Ο Erick παρουσίασε ραγδαία ενίσχυση μέσα σε λίγες ώρες, με τους μέγιστους ανέμους να φτάνουν τα 195 χλμ/ώρα (120 mph), καθώς κινείται με ταχύτητα 15 χλμ/ώρα (9 mph) βορειοδυτικά, περίπου 90 χλμ νοτιοδυτικά του Πουέρτο Άνχελ και 260 χλμ νοτιοανατολικά του Πούντα Μαλδονάδο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο Erick θα μπορούσε να πλήξει με σφοδρότητα περιοχές όπως το Ακαπούλκο, το οποίο υπέστη τεράστιες καταστροφές τον Οκτώβριο του 2023 από τον τυφώνα Otis, Κατηγορίας 5, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 52 ανθρώπους, ενώ 32 παραμένουν αγνοούμενοι.

#ERICK has been upgraded to a 105 kt (120 mph) Category 3 hurricane — it’s set to execute one of the easternmost major hurricane landfalls in EPAC history. pic.twitter.com/XZRqQwrTHP

Erick becomes the first major hurricane in the northern hemisphere this year, at 105kt/120mph winds and a central pressure of ~953mb. The system is also undergoing a rather quick eyewall replacement, with double wind maximas evident on recently received hurricane hunter data. https://t.co/kSw1h9xliC pic.twitter.com/hkJRuuWChr

— WxAtom (@WxAtom) June 18, 2025