Ο Ιλον Μασκ μετάνιωσε για όσα «έσουρε» στο Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτήσεών του στο Χ. Μετανιωμένος λοιπόν για τη στάση του προχώρησε με μια νέα ανάρτηση στο Χ με αυτοκριτική διάθεση στην οποία παραδέχεται πως το παράκανε με τις αναρτήσεις του για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Μετανιώνω για ορισμένες από τις αναρτήσεις μου σχετικά με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκανα», έγραψε ο Ιλον Μασκ στο Χ.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025