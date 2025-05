Η Στέλλα Τσάνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας 2025, στην κατηγορία «Γυναίκα στην Ενέργεια». Η υποψηφιότητά της τιμά όχι μόνο το έργο της στον τομέα της βιωσιμότητας, αλλά και την επιστημονική συνεισφορά των κοινωνικών επιστημών στην ενεργειακή μετάβαση, σε έναν θεσμό που έως σήμερα εστίαζε κυρίως σε τεχνολογικές καινοτομίες.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW2025), τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της ΕΕ αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η τελική επιλογή των νικητών θα γίνει μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, που παραμένει ανοιχτή έως την 1η Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουνίου 2025.

Η Στέλλα Τσάνη γεφυρώνει με συνέπεια τη θεωρία με την πράξη. Συνδυάζει ακαδημαϊκή έρευνα υψηλού επιπέδου με ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά τη νέα γενιά επιστημόνων ως συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Global Young Academy.

Η ίδια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων και ειδικά των γυναικών στον τομέα της ενέργειας. Όπως δηλώνει: «Μέσα από την καθοδήγηση, στόχος μου είναι να εμπνεύσω τη νέα γενιά γυναικών επιστημόνων, πολιτικών ηγετών και επιχειρηματιών στον τομέα της καθαρής ενέργειας».

Οι δράσεις και το έργο της μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας τη βιώσιμη ενέργεια μέσω τεκμηριωμένων πολιτικών, καινοτομίας, συνεργειών και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της ΕΕ και σε μια δίκαιη, πράσινη και ανταγωνιστική ενεργειακή μετάβαση.

Η πρώτη επιστήμονας από την Ελλάδα που εντάχθηκε στη Global Young Academy

Τον Ιούνιο του 2022, έγινε η πρώτη επιστήμονας από την Ελλάδα που εντάχθηκε στη Global Young Academy για πενταετή θητεία, ανάμεσα σε 39 νέα μέλη παγκοσμίως, αναγνωρισμένα για την επιστημονική τους αριστεία και την κοινωνική τους προσφορά. Η ίδια συμμετέχει επίσης ως εμπειρογνώμονας στην ομάδα προοπτικής του έργου «MED 2050» για το μέλλον της Μεσογείου (Plan Bleu), ενώ διατελεί μέλος του Body of Knowledge και μέντορας στο έργο «Finding innovative solutions for water scarcity in Southern Europe», που ενώνει δυνάμεις των EIT Food, Manufacturing, Climate και Raw Materials.

Η κα Τσάνη είναι επικεφαλής συντάκτρια του Handbook of Sustainable Politics and Economics of Natural Resources και μέλος επιστημονικών συμβουλίων σε έργα όπως το START2030 και το Life Beware. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Euro-Mediterranean Forum of Institutes of Economic Sciences (FEMISE), ενώ έχει διατελέσει αξιολογήτρια για τον Γαλλικό Εθνικό Οργανισμό Ερευνών και κριτής για την ειδική έκθεση του IPCC σχετικά με τον ωκεανό και την κρυόσφαιρα.

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας σε πολυτομεακά δίκτυα, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 35 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμια Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου κ.ά.). Εφαρμόζει οικονομικές μεθόδους σε πεδία όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η δημόσια πολιτική, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι φυσικοί πόροι, οι αγορές εργασίας, η τεχνολογική καινοτομία και η μοντελοποίηση συστημάτων ενέργειας και περιβάλλοντος.

Το έργο της δημοσιεύεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως τα Economics Letters, Energy Economics, Environmental Science and Policy, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη βιωσιμότητα, με παρεμβάσεις σε μέσα ενημέρωσης και εκδηλώσεις επιστημονικής διάχυσης.

Με μια προσέγγιση που συνδέει τα οικονομικά με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, η Στέλλα Τσάνη εκπροσωπεί μια νέα γενιά επιστημόνων που διαμορφώνει τις λύσεις του αύριο.

Η ψηφοφορία χωρίς εγγραφή έναι στο link https://interactive.eusew.eu/awards/woman-in-energy/stella-tsani