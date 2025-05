Δεν έχασαν χρόνο οι σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κι ανέλαβαν δράση, επιτιθέμενοι στον πάπα Λέοντα ΙΔ, τον νέο ποντίφικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, λίγες μόλις ώρες μετά την εκλογή του. Ήταν άλλωστε γνωστή η διαφωνία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από την εποχή που ήταν ένας απλός καρδινάλιος, με τον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ να μη μασάει τα λόγια του και να τον επικρίνει ανοιχτά, όπως άλλωστε και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, για τη στάση τους απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα και τον ρατσισμό.

Έτσι, από τη στιγμή της εκλογής του στην ανώτατη θέση της ιεραρχίας των καθολικών, τα σχόλια του εκείνα τον έφεραν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών που έσπευσαν να σχολιάσουν τον νέο ένοικο του Βατικανού, ήταν η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας Αμερικανός εξελέγη πάπας.

«Το να έχουμε έναν πάπα από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη τιμή», σχολίασε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν θα τον συναντήσει, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «έχουν ήδη πάρει τηλέφωνο».

Ωστόσο, υποστηρικτές του κινήματος Make America Great Again (MAGA) αντέδρασαν έντονα μετά την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’.

«Είναι κατά του Τραμπ, κατά του MAGA, υπέρ των ανοικτών συνόρων και εντελώς μαρξιστής, όπως ο πάπας Φραγκίσκος», έγραψε η Λούμερ στο Χ.

«Πάπας Λέων ΙΔ’: εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος στο Σικάγο και υπέρμαχος του δικαιώματος στη ζωή, ή υποστηρικτής της παγκοσμιοποίησης των ανοικτών συνόρων με στόχο να αντιταχθεί στον Τραμπ;», αναρωτήθηκε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, όπως είναι το όνομα του νέου ποντίφικα, αναδημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: ο Ιησούς δε μας ζητεί να βαθμολογήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

Τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί μια φυλακή, όπου υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να κρατηθούν ύποπτοι, ως μέλη συμμοριών, που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, ο Πρέβοστ αναδημοσίευσε σχόλιο το οποίο έλεγε μεταξύ άλλων: «Δεν βλέπετε ότι υποφέρουν; Δεν εξεγείρεται η συνείδησή σας;».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ποιος διαχειρίζεται τον λογαριασμό @drprevost, στον οποίο η πρώτη ανάρτηση έγινε το 2011.

Και ο Βανς πάντως, υποβάθμισε τις διαφωνίες αυτές μετά τη συνάντησή του με τον πάπα Φραγκίσκο, στο Βατικανό, μία ημέρα προτού αυτός πεθάνει, αλλά ήταν μεγάλες. Μεταξύ άλλων, ο πάπας Φραγκίσκος είχε χαρακτηρίσει «ντροπή» τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ.

Congratulations to Leo XIV, the first American Pope, on his election! I’m sure millions of American Catholics and other Christians will pray for his successful work leading the Church. May God bless him!

— JD Vance (@JDVance) May 8, 2025