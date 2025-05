Η ζωή του Ρόμπερτ Πρεβόστ άλλαξε για πάντα την Πέμπτη, όταν από ένας εκ των 252 καρδιναλίων αναδείχθηκε ως ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία.

Η εκλογή του έγινε μόλις στον τέταρτο γύρο ψηφοφορίας στην Καπέλα Σιξτίνα, ένα Κονκλάβιο που διήρκεσε μόνο 25 ώρες.

Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου ξέσπασαν πανηγυρισμοί όταν εμφανίστηκε ο λευκός καπνός και περίπου μία ώρα αργότερα αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του νέου Ποντίφικα, με την εμφάνισή του στο περίφημο μπαλκόνι.

Η επιλογή του ονόματος «Λέων» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτό το παπικό όνομα από την εποχή του Λέοντα ΙΓ΄ (1878–1903).

Μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να χαιρετήσει το προσωπικό στην παλιά του κατοικία, το Παλάτι Sant’Uffizio. Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην πρώτη του λειτουργία, όταν ο ίδιος και οι καρδινάλιοι θα επιστρέψουν στην Καπέλα Σιστίνα

Τα πρώτα του λόγια ως ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών ήταν: «Είθε η ειρήνη να είναι με όλους σας».

Στην ομιλία του από το μπαλκόνι τίμησε τον προκάτοχό του, ο οποίος μόλις δύο χρόνια πριν τον είχε χρίσει καρδινάλιο και τον είχε φέρει από το Περού για να αναλάβει υψηλόβαθμο αξίωμα στη Ρωμαϊκή Κουρία.

«Ο Πάπας που ευλόγησε τη Ρώμη έδωσε την ευλογία του σε όλο τον κόσμο εκείνο το πρωινό του Πάσχα. Ας συνεχίσουμε αυτό το ευλογημένο μονοπάτι», είπε ο Λέων.

Κάλεσε επίσης σε μία «εκκλησία που χτίζει γέφυρες» και «που δέχεται κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη φιλανθρωπία μας, την παρουσία μας, τον διάλογο και την αγάπη μας».

Παρά το διαχρονικό ταμπού απέναντι στην εκλογή Αμερικανού Πάπα —λόγω της ήδη μεγάλης γεωπολιτικής επιρροής των ΗΠΑ— ο Λέων προωθήθηκε ως ένας συμβιβαστικός υποψήφιος.

Η μακρόχρονη ιεραποστολική του δράση στο Περού φαίνεται πως του έδωσε καθολικότερη απήχηση, ιδίως μεταξύ των καρδιναλίων της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η ανάδειξη Αμερικανού Πάπα είναι «μεγάλη τιμή», ενώ το περιοδικό Time κυκλοφόρησε ήδη εξώφυλλο με αφιέρωμα.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο νέος Ποντίφικας δεν συμφωνεί με ορισμένες απόψεις και πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, ο λογαριασμός του στο X (Twitter) ανάρτησε άρθρο με τίτλο: «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να ιεραρχούμε την αγάπη μας προς τους άλλους», ασκώντας κριτική στον αντιπρόεδρο.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025