Μία μοναδική ευκαιρία για συνομιλίες σε «φιλικό» περιβάλλον και αντικείμενο τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκάλεσε εν αγνοία του ο ειρηνιστής Πάπας, με την κηδεία του στη Ρώμη. Λίγο πριν τη σεμνή τελετή, αλλά και μετά την ταφή του κοσμαγάπητου Ποντίφικα, καταγράφηκαν πλείστα «πηγαδάκια» των δύο, τριών ή και περισσότερων ηγετών, που δοθείσης της ευκαιρίας του ύστατου χαίρε στον εκλιπόντα Φραγκίσκο, αντάλλαξαν απόψεις κι ενδεχομένως ήρθαν πιο κοντά σε επίπεδο θέσεων.

Extraordinary scenes in the Vatican. pic.twitter.com/za3FQ5jfmD

Το βαθιά συγκινητικό κλίμα φαίνεται πως άγγιξε και τον αμερικανό πρόεδρο, που σε μια σημαντική στροφή, έδειξε να ψέγει τον ρώσο ομόλογό του, για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές, ουκρανικές υποδομές, γεγονός που εντείνει τη διεθνή ανησυχία για τη διάρκεια και την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ, που προεκλογικά είχε υποστηρίξει επανειλημμένα ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «σε μία ημέρα», αν επιστρέψει στην προεδρία, άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης του απέναντι στη Μόσχα, με την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων.

Σε τοποθέτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε πως ο ρώσος πρόεδρος δε θα πρέπει να βομβαρδίζει περιοχές αμάχων στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι πιθανόν να είναι απαραίτητες δευτερεύουσες κυρώσεις ως απάντηση.

«Δεν υπήρχε λόγος να ρίχνει ο Πούτιν πυραύλους σε περιοχές αμάχων και σε πόλεις, τις τελευταίες ημέρες. Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δε θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Με »παίζει» και αυτό μήπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, «τραπεζικά» ή με «δευτερεύουσες κυρώσεις»; Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!».

Νωρίτερα πάντως, ο Πούτιν, είχε επαναλάβει από τη μεριά του, την ετοιμότητα της ρωσικής πλευράς για συνομιλίες με την Ουκρανία, χωρίς προϋποθέσεις, κατά τη συνάντησή του με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, όπως μετέδωσε, το πρωί του Σαββάτου, το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Γουίτκοφ είχε χθες Παρασκευή συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα, που διήρκεσε τρεις ώρες, για να συζητήσουν σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά σε συμφωνία», παρά την εμφανή διαφορά στις θέσεις τους.

Σε συνάντηση που είχαν στη Ρώμη στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε στον ουκρανό πρόεδρο την υποστήριξη της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στην πλατφόρμα X, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά από εκείνην του ουκρανού προέδρου με τον αμερικανό ομόλογό του.

Από τη μεριά του, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ θετική» συζήτηση με τον ουκρανό ομόλογό του, ότι το Κίεβο είναι έτοιμ για μια άνευ όρων εκεχειρία και ότι η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία, θα συνεχίσει να εργάζεται, ώστε αυτό να επιτευχθεί, αλλά και για μια ειρήνη διαρκείας.

«Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία άνευ όρων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μου το επανέλαβε σήμερα. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους για να καταστεί αυτό δυνατό, έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Very positive exchange today with President @ZelenskyyUa in Rome.

Ending the war in Ukraine — this is the goal we share with President Trump.

Ukraine is ready for an unconditional ceasefire. President Zelensky reaffirmed it to me today.… pic.twitter.com/7HL2LWnAlG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025