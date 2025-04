Η χθεσινή νύχτα ήταν δύσκολη για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, μετά τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ και των περισσότερων από 120 μετασεισμών που ακολούθησαν. Χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε σκηνές στα πάρκα και να ανάψουν φωτιές, καθώς η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Περίπου 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν πέφτοντας από κτήρια την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Από τον σεισμό δεν έπεσαν κτήρια, ούτε υπήρξαν νεκροί.

CCTV footage of 6.2 earthquake in a restaurant in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/xqtHCdqHJ8

