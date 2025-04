Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία προκαλεί ανησυχία στη γειτονική χώρα. Το μέγεθος τη σεισμικής δόνησης ήταν 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD).

Σχεδόν αμέσως άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, καθώς είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από το μεγάλο σεισμό του 2023.

Παράλληλα, τα βίντεο και οι εικόνες από τη μεγάλη δόνηση δείχνουν τη μεγάλη ένταση του φαινομένου.

Η παρουσιάστρια του CNN TÜRK, Meltem Bozbeyoğlu, μετέδιδε ζωντανά στον αέρα εκείνη την ώρα. Το βίντεο δείχνει τη σεισμική δόνηση να κρατά για αρκετή ώρα όσο η παρουσιάστρια προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία της μεταδίδει την είδηση.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αρχικά αιφνιδιάζεται, κρατάει το γραφείο και έντρομη να ενημερώνει τον κόσμο ότι κουνιέται η γη.

«Γίνεται σεισμός… Έχουμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό αυτή τη στιγμή. Γίνεται αισθητός στην Κωνσταντινούπολη. Ας παραμείνουμε ήρεμοι», είπε η Meltem Bozbeyoğlu τρέμοντας από την ανησυχία της.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικαγιά επισήμανε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επιτόπιοι έλεγχοι.

«Στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Σιλιβρί, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,2. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων μας έχουν ξεκινήσει ελέγχους στο πεδίο. Εύχομαι περαστικά στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και τον λαό μας από φυσικές καταστροφές» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Anadolu, μετά τον σεισμό, πολίτες πανικόβλητοι εγκατέλειψαν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους. Οι πολίτες αυτή την ώρα παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους και δρόμους.

🚨🇹🇷 6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 23, 2025