Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε από την Αγκρα της Ινδίας ότι Μόσχα και Κίεβο πρέπει να επιτύχουν συμφωνία. Μάλιστα, ανέφερε ότι διαφορετικά η Ουάσινγκτον θα σταματήσει τις προσπάθειες για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Παρουσιάσαμε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση στους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Και είναι καιρός να πουν ναι ή οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την διαδικασία», δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος στους δημοσιογράφους.

«Είναι τώρα καιρός, πιστεύω, να ληφθεί, αν δεν είναι το τελευταίο μέτρο, ένα από τα τελευταία, δηλαδή, σε ένα γενικό επίπεδο, αυτό που λέει ότι θα σταματήσουμε τους σκοτωμούς, (…) θα παγώσουμε τις εδαφικές γραμμές σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτές που είναι σήμερα», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς, κατά την ολοκλήρωση της τετραήμερης επίσκεψή του στην Ινδία.

«Τώρα, φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι οφείλουν και οι δύο να εγκαταλείψουν τμήμα του εδάφους που κατέχουν σήμερα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς έγιναν την ώρα που Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι συναντώνται στο Λονδίνο για έναν γύρο συνομιλιών.

Η Ουάσιγκτον αναμένει από το Κίεβο εντός της ημέρας απάντηση για ειρηνευτικό πλαίσιο που της πρότεινε και προβλέπει de facto αναγνώριση του ελέγχου της Ρωσίας σε σχεδόν όλες τις περιοχές που έχει καταλάβει από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και de jure αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και τη δέσμευση πως η Ουκρανία δεν θα γίνει κράτος μέλος του NATO, ανέφερε την Τρίτη ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του ενήμερες σχετικά.

Κατά το ρεπορτάζ, η πρόταση, που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει επίσης πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων που επέβαλαν στη Ρωσία από το 2014. Ενώ τμήμα της περιφέρειας του Χαρκόβου που έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό θα επιστραφεί στον έλεγχο της Ουκρανίας.

Ακόμη, το ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια θα θεωρείται ουκρανικό έδαφος, αλλά θα το διαχειρίζεται εταιρεία των ΗΠΑ, που θα προμηθεύει με ρεύμα την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία.

Πηγή προσκείμενη στην ουκρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την πρόταση προκατειλημμένη υπέρ της Ρωσίας μιλώντας στον Axios.

Οι υπουργικού επιπέδου συνομιλίες του Λονδίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναβλήθηκαν, αλλά θα διεξαχθούν σε χαμηλότερο επίπεδο, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η σημερινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών για ειρηνευτικές συνομιλίες αναβάλλεται», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις. «Οι συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων συνεχίζονται, αλλά είναι κλειστές στα μέσα ενημέρωσης».

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, την Βρετανία, την Γαλλία και την Γερμανία θα συνέλθουν, λοιπόν, σήμερα στο Λονδίνο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών που αποτελεί συνέχεια του πρώτου γύρου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Αλλά η υποβάθμιση του επιπέδου των διαπραγματεύσεων δεν αφήνει κανένα περιθώριο για θετική έκβαση σύντομα, παρά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική αποχώρηση από την ειρηνευτική διαδικασία αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας, την οποία είχε χρονικά τοποθετήσει «εντός της εβδομάδας».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέβαλε το ταξίδι του στο Λονδίνο, όπου επρόκειτο να μεταβούν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα το επαναπρογραμματίσει τους επόμενους μήνες μετά τις «τεχνικού επιπέδου» σημερινές συνομιλίες στο Λονδίνο.

Στόχος του δεύτερου γύρου των συνομιλιών στο Λονδίνο ήταν η διαμόρφωση κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής, αμερικανικής θέσης στην ειρηνευτική διαδικασία ή, διαφορετικά, η προσέγγιση της θέσης της Ουάσινγκτον στην ευρωπαϊκή-ουκρανική θέση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ομως, ορισμένες από τις προτάσεις της Ουάσινγκτον ήταν απαράδεκτες για τις ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο, σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πλαίσιο που παρουσίασε στις συνομιλίες του Παρισιού συνάντησε θετική ανταπόκριση. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές πηγές εξήγησαν ότι η αναγνώριση της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από την Ρωσία, που περιλαμβάνεται στην πρόταση των ΗΠΑ, δεν γίνεται αποδεκτή από την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η Ευρώπη είναι επίσης κατηγορηματικά αντίθετη στην προοπτική άρσης των διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας πριν ακόμη την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η εν λόγω απόφαση ενδέχεται να ασκεί πιέσεις η Μόσχα.

Ομως, ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις πιθανόν να δυσαρεστούν και τη Ρωσία.

Η αμερικανική πλευρά πρότεινε την περασμένη εβδομάδα την δημιουργία ουδέτερης ζώνης γύρω από τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που έχει καταληφθεί από την Ρωσία, σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για να την επαναλειτουργία του σταθμού.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ουάσινγκτον δεν προωθεί την ρωσική απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και δεν αντιτίθεται στην ιδέα της ανάπτυξης ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Στο Λονδίνο, ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας Αντριι Γερμάκ δήλωσε ότι οι σημερινές συνομιλίες έχουν ως στόχο την επίτευξη «πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός» ως πρώτο βήμα προς την ειρήνη.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ , ο Στιβ Γουίτκοφ, δεν θα συμμετάσχει στον γύρο του Λονδίνου, αλλά, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα ταξιδέψει στην Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εν μέσω της διπλωματικής κινητικότητας των τελευταίων ημερών και δημοσιευμάτων για μια αμερικάνικη πρόταση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «άμεση, πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία φτάνει στο Λονδίνο για συνομιλίες με τους δυτικούς συμμάχους της.

«Επιμένουμε σε μια άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού ανακοινωθεί μια εκεχειρία.

Από την πλευρά της η Γιούλια Σβιρεντένκο, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, αλλά όχι να παραδοθεί.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία που θα δίνει στη Ρωσία τα ισχυρότερα θεμέλια που χρειάζεται για να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει με μεγαλύτερη βία», τόνισε η Σβιρεντένκο με ανάρτηση στο X. «Ο λαός μας δεν θα δεχτεί μια παγωμένη σύγκρουση μεταμφιεσμένη σε ειρήνη», πρόσθεσε.

As Ukraine’s delegation meets with partners in London today, we reaffirm a principled position: Ukraine is ready to negotiate—but not to surrender.

There will be no agreement that hands Russia the stronger foundations it needs to regroup and return with greater violence. A full…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 23, 2025