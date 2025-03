Λευκό καπνό στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία έβγαλε ο τελευταίος γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο, στο Ριάντ. Όπως ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωσή του ο Λευκός Οίκος, περιγράφοντας τις συνομιλίες των ομάδων εργασίας στη Σαουδική Αραβία, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και για τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στον τερματισμό των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε δύο ξεχωριστά δελτία Τύπου, σχετικά με τις συνομιλίες που είχε με τη Μόσχα και το Κίεβο, αποκαλύπτοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη θάλασσα και οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την πρακτική εφαρμογή παλαιότερης συμφωνίας που προβλέπει την παύση επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή, και ειδικότερα της μεταφοράς των σιτηρών, η αποτροπή χρήσης εμπορικών πλοίων για στρατιωτικούς σκοπούς και η παύση της βίας.

Στην ανακοίνωση που αφορά την Ουκρανία, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων – αμάχων και στην επιστροφή παιδιών που έχουν βίαια απομακρυνθεί από τα ουκρανικά εδάφη.

Επιπλέον, Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η πρόσβαση της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων και θα συνεχίσει να διευκολύνει τις συνομιλίες και με τις δύο πλευρές σε μια προσπάθεια επίτευξης μιας βιώσιμης ειρήνης.

«Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί η πρόσβαση της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων, να μειωθούν οι δαπάνες θαλάσσιας ασφάλισης και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε λιμάνια και σε συστήματα πληρωμών για αυτές τις συναλλαγές», επισημαίνει ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ΗΠΑ «επανέλαβαν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήθελε υποχρεωτικά να μπει τέλος στους σκοτωμούς και στις δύο πλευρές».

Η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να οργανώνει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική λύση», σύμφωνα με μια ολόιδια παράγραφο στις δύο ανακοινώσεις.

Η αμερικανική διοίκηση εκφράζει την «ευγνωμοσύνη» της στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε μια νέα συμφωνία για τη ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα, είχε δηλώσει λίγο πριν τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Οποιαδήποτε νέα συμφωνία, ωστόσο, θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρούς όρους, πρόσθετε ωστόσο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της Ρωσίας να επιθεωρεί τα πλοία και να διασφαλίζει ότι τυχόν άδεια πλοία δεν χρησιμοποιούνται για παραδόσεις όπλων.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, τονίζοντας ωστόσο ότι «η μετακίνηση ρωσικών πολεμικών πλοίων εκτός του ανατολικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας, θα αντιμετωπίζεται ως παραβίαση της συμφωνίας και απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας».

«Σε αυτή την περίπτωση, η Ουκρανία θα διατηρήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο X και προσθέτει ότι θα χρειαστούν «πρόσθετες τεχνικές διαβουλεύσεις» για την «αποτελεσματική εφαρμογή» των συμφωνηθέντων.

