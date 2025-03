Μια νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε μετά τη σύγκρουση ενός φορτηγού με μια ομάδα ανθρώπων έξω από το King’s College στο Λονδίνο λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης 18/3.

Ένα άτομο δίνει μάχη για τη ζωή του αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και ένα άλλο υπέστη ελαφρά τραύματα, ανακοίνωσε η Met Police.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 18, 2025