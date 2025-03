«Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας και την ανακοίνωση μιας προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να απαντήσει», τονίζει στην ανάρτησή του στο Χ ο Έλληνας πρωθυπουργός.

I welcome the progress made today in the US – Ukraine talks and the announcement of a proposed ceasefire. This is a significant step towards a comprehensive, just and lasting peace for Ukraine. Now Russia must respond.

