Να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την διαπραγματευτική ισχύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των νέων συνομιλιών για την Ουκρανία οι οποίες θα διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία την προσεχή εβδομάδα φαίνεται ότι επιδιώκουν οι Ρώσοι. Τα στρατεύματά τους δείχνουν να εκμεταλλεύονται επί του πεδίου την διακοπή ανταλλαγής πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ και Ουκρανίας εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Κουρσκ. Εκεί, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις μάχονται για την εκδίωξη των Ουκρανών από τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν μία επιχείριση αιφνιδιαστικής εισβολής στα σύνορα, καταλαμβάνοντας μία λωρίδα ρωσικού εδάφους.

«Προς όλες τις κατευθύνσεις του μετώπου στο Κουρσκ, όλες οι μονάδες έχουν εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας», ανέφερε μέσω του Telegram ο υποστράτηγος Άπτι Αλαουντίνοφ, διοιητής μιας τσετσενικής μονάδας που πολεμάει για τη Ρωσία στο Κουρσκ. «Ο εχθρός εγκαταλείπει τις θέσεις του», πρόσθεσε. Ο φιλορώσος πολεμικός μπλόγκερ Two Majors ανέφερε σήμερα ότι ρωσικά στρατεύματα άρχισαν επίθεση στη Σούτζα, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, και ότι η κατάσταση για τα ουκρανικά στρατεύματα εκεί «πλησιάζει να γίνει κρίσιμη». Ο υποστράτηγος Αλαουντίνοφ δήλωσε πως ρωσικές αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες, μηχανοκίνητα τάγματα τυφεκιοφόρων και οι ειδικές δυνάμεις Αχμάτ παίρνουν μέρος σε «σφοδρές μάχες» και «οι δικοί μας προωθούνται πολύ καλά».

Today, all day long, work continued in the city of Dobropillya, the Donetsk region, following a Russian strike. It was one of the most brutal attacks, a combined strike carefully planned to cause maximum damage. Missiles, along with Shahed drones, targeted the central part of the… pic.twitter.com/bipdh5iS9I

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συμμάχους και το Κιέβο καθώς είναι πιθανό να καθορίσει το αποτέλεσμα στο πεδίο των μαχών. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν να καλύψουν το κενό που άφησε η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο, κίνηση ωστόσο που ενέχει δυσκολίες, αναφέρει το Politico.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν πραγματικά να καλύψουν αυτό το χάσμα», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Η διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών είναι η πιο επιζήμια και εχθρική απόφαση», δήλωσε ο Καμίλ Γκραντ, πρώην βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ για επενδύσεις στην άμυνα. «Οι περικοπές στην προμήθεια όπλων θα χρειαστούν μερικούς μήνες για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και μπορούν να μετριαστούν εν μέρει από τους Ευρωπαίους. Αν η διακοπή παροχής πληροφοριών δεν είναι προσωρινή, θα έχει συνέπειες βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν πώς θα διαχειριστούν την απόσυρση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πηγές του Politico, τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν απαγορεύεται να μοιράζονται ορισμένες αμερικανικές πληροφορίες με την Ουκρανία, αν και αυτό μπορεί να γίνει σε περιορισμένο αριθμό, καθώς οι σύμμαχοι δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις σχέσεις τους με την Ουάσινγκτον ή μεταξύ τους.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τους συμμάχους ότι η αμερικανική αναστολή αποστολής όπλων και διαμοίρασης πληροφοριών στην Ουκρανία είναι προσωρινό μέτρο, έως ότου η Ουάσινγκτον δει πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία είναι «πλήρως δεσμευμένη» στον εποικοδομητικό διάλογο με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα και ελπίζει να συμφωνήσει στις αναγκαίες αποφάσεις και βήματα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου. Ρεαλιστικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.

We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2025