Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναμένεται να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσουν τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Στη Σαουδική Αραβία θα βρεθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Την ερχόμενη Δευτέρα, έχω προγραμματίσει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου. Στη συνέχεια, η ομάδα μου θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία για να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Η Ουκρανία ενδιαφέρεται περισσότερο για την ειρήνη. Όπως είπαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται εποικοδομητικά για μια γρήγορη και αξιόπιστη ειρήνη», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

Today was a very productive day in Brussels for Ukraine and all of Europe at the European Council summit at the leaders’ level. I had good meetings with @eucopresident and @vonderleyen. Met with @EmmanuelMacron, @Bart_DeWever, and @_CStocker on the sidelines of the summit. Also…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025