Tι δίνουν τα στοιχήματα για τα Οσκαρ; Είναι η «Anora» του Σον Μπέικερ το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2025 ή θα δούμε το «Κονκλάβιο» και το «The Brutalist» να βγαίνουν μπροστά; Τι πρέπει να γνωρίζουμε λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου και ποια είναι τα δυνατά χαρτιά των στοιχημάτων; Ας δούμε τα δεδομένα για έξι βασικές κατηγορίες των βραβείων Οσκαρ.

Είναι αλήθεια ότι η «Anora» προπορεύεται στα στοιχήματα των Οσκαρ και γι’ αυτό το λόγο, με μια γρήγορη ματιά στις αμερικανικές στοιχηματικές εταιρείες, διαπιστώνει κανείς ότι έχει τη χαμηλότερη απόδοση ως πρώτη επιλογή για την κορυφαία διάκριση του θεσμού στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Μετά την «κατάργηση» του μιούζικαλ «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ από τη θέση του φαβορί για το μεγαλύτερο βραβείο της απονομής, εξαιτίας του σκανδάλου που επέδρασε αρνητικά στις πιθανότητες βράβευσης της ταινίας και αναποδογύρισε την τράπουλα των πιθανοτήτων της στις βραβεύσεις, η ταινία του Μπέικερ πήρε πρωτιά στη θέση μάχης. Χρειάστηκε, βεβαίως, να κατακτήσει και ένα απίθανο σερί κορυφαίων βραβεύσεων στα αμερικανικά σωματεία των Παραγωγών (Producers Guild of America), των Σκηνοθετών (Directors Guild of America) και των Σεναριογράφων (Writers Guild of America). Όπως και έγινε.

Αν κι έχασε η «Anora» τα μεγάλα βραβεία BAFTA και SAG της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και του Σωματείου των Ηθοποιών, αντίστοιχα, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να προπορεύεται στο…νήμα με το «Κονκλάβιο» που πήρε τα εν λόγω τρόπαια, να ακολουθεί κατά πόδας στα στοιχήματα. Σε απόσταση και το μεγαλόπνοο «The Brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέ είναι το τρίτο κατά σειρά στις στοιχηματικές αποδόσεις φιλμ που συμπληρώνει την τριάδα των ταινιών, οι οποίες κονταροχτυπιούνται στην οσκαρική κορυφή.

Presenting this year's Best Picture nominees:

• Anora

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Emilia Pérez

• I’m Still Here

• Nickel Boys

• The Substance

• Wicked

