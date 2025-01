Στην τρίτη του χρονιά μετά το επαναλανσάρισμά του το 2023 ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός θεσμός που παραδοσιακά θεωρείται αντίπαλον δέος αλλά και προπομπός των Όσκαρ απέμεινε τα φετινά βραβεία του μάλλον ακριβοδίκαια. Κυρίως κατάφερε να γίνει και φέτος θελκτικός για την καθεστηκυία τάξη του Χόλιγουντ, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην παρουσίαση του δίωρου σόου μια γυναίκα (χωρίς παρτενέρ), την ηθοποιό και stand up comedian Νίκι Γκλέιζερ.

Στις 15 συνολικά κατηγορίες των ταινιών οι μεγάλοι νικητές της 82ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών είναι:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



«The Brutalist» (A24)

«A Complete Unknown» (Searchlight Pictures)

«Κονκλάβιο» (Focus Features)

«Dune: Μέρος Δεύτερο» (Warner Bros. Pictures)

«Nickel Boys» (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

«September 5» (Paramount Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ



«Emilia Pérez» (Netflix)

«Anora» (NEON)

«Οι Αντίπαλοι» (Amazon MGM Studios)

«Αληθινός Πόνος» (Searchlight Pictures)

«The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης» (MUBI)

«Wicked» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION

«Flow» (Sideshow/Janus Films)

«Τα Μυαλά που κουβαλάς 2» (Walt Disney Motion Pictures)

«Memoir of a Snail» (IFC Films)

«Βαϊάνα 2» (Walt Disney Motion Pictures)

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl» (Netflix)

«Το Ατίθασο Ρομπότ» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ BOX OFFICE

«Wicked» (Universal Pictures)

«Alien: Romulus» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» (Warner Bros. Pictures)

«Deadpool & Wolverine» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Μονομάχος ΙΙ» (Paramount Pictures)

«Τα Μυαλά που κουβαλάς 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Twisters» (Universal Pictures)

«Το Ατίθασο Ρομπότ» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ (ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ) ΤΑΙΝΙΑ



«Emilia Pérez» (Netflix) – Γαλλία

«All we imagine as light» (Sideshow/Janus Films) – Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο

«Το Κορίτσι με τη Βελόνα» (MUBI) – Πολωνία, Σουηδία, Δανία

«Είμαι ακόμη εδώ» (Sony Pictures Classics) – Βραζιλία

«Ο σπόρος της ιερής συκιάς» (NEON) – ΗΠΑ, Γερμανία

«Vermiglio» (Sideshow / Janus Films) – Ιταλία

A ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Φερνάντα Τόρρες («Είμαι ακόμη εδώ»)

Πάμελα Άντερσον («The Last Showgirl»)

Αντζελίνα Τζολί («Μαρία»)

Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»)

Τίλντα Σουίντον («Το Διπλανό Δωμάτιο»)

Κέιτ Γουίνσλετ («Lee»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Αντριεν Μπρόντι («The Brutalist»)

Τιμοτέ Σαλαμέ («A Complete Unknown»)

Ντάνιελ Κρεγκ («Queer»)

Κόλμαν Ντομίνγκο («Η παράσταση του Sing Sing»)

Ρέι Φάινς («Κονκλάβιο»)

Σεμπάστιαν Σταν («Ο Μαθητευόμενος: Η ιστορία του Ντόναλντ Τραμπ»)

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ



Ντέμι Μουρ («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Eιμι Άνταμς («The Nightbitch»)

Σίνθια Ερίβο («Wicked»)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez»)

Μίκι Μάντισον («Anora»)

Ζεντάγια («Οι Αντίπαλοι»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Σεμπάστιαν Σταν («A Different Man»)

Τζέσε Άιζενμπεργκ («Αληθινός Πόνος»)

Χιου Γκραντ («Heretic»)

Γκάμπριελ Λαμπέλ («Σαββατόβραδο»)

Τζέσε Πλίμονς («Ιστορίες Καλοσύνης»)

Γκλεν Πάουελ («Hit Man»)

Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ζόε Σαλντάνα («Emilia Pérez»)

Σελένα Γκόμεζ («Emilia Pérez»)

Αριάνα Γκράντε («Wicked»)

Φελίσιτι Τζόουνς («The Brutalist»)

Μάργκαρετ Κουόλι («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι («Κονκλάβιο»)

Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίραν Κάλκιν («Αληθινός Πόνος»)

Γιούρα Μπορίσοφ («Anora»)

Eντουαρντ Νόρτον («A Complete Unknown»)

Γκάι Πιρς («The Brutalist»)

Τζέρεμι Στρονγκ («Ο Μαθητευόμενος: Η ιστορία του Ντόναλντ Τραμπ»)

Ντένζελ Ουάσιγκτον («Μονομάχος ΙΙ»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ



Μπρέιντι Κόρμπετ («The Brutalist»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

Σον Μπέικερ («Anora»)

Έντβαρντ Μπέργκερ («Κονκλάβιο»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Παγιάλ Καπάντια («All we imagine as light»)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Πίτερ Στρόγκαν («Κονκλάβιο»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

Σον Μπέικερ («Anora»)

Μπρέιντι Κόρμπετ, Μόνα Φάστβολντ («The Brutalist»)

Τζέσε Άιζενμπεργκ («Αληθινός Πόνος»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος («Οι Αντίπαλοι»)

Φόλκερ Μπέρτελμαν («Κονκλάβιο»)

Ντάνιελ Μπλούμπεργκ («The Brutalist»)

Κρις Μπάουερς («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

Κλεμέν Ντουκόλ, Καμίλ («Emilia Pérez»)

Χανς Ζίμερ («Dune: Μέρος ΙΙ»)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«El Mal» («Emilia Pérez»)

«Beautiful that way» («The Last Showgirl»)

«Compress/Repress» («Οι Αντίπαλοι»)

«Forbidden Road» («Better Man»)

«Kiss the Sky» («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

«Mi Camino» («Emilia Pérez»)

Σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές υποψηφιότητες (12 συνολικά βραβεία) τα 334 μέλη της επιτροπής των Χρυσών Σφαιρών ψήφισαν:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ



«Shogun» (FX/Hulu)

«The Day of the Jackal» (Peacock)

«The Diplomat» (Netflix)

«Mr. & Mrs. Smith» (Prime Video)

«Slow Horses» (Apple TV+)

«Squid Game» (Netflix)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

«Hacks» (HBO MAX)

«Abbot Elementary» (ABC)

«The Bear» (FX/Hulu)

«The Gentlemen» (Netflix)

«Nobody Wants This» (Netflix)

«Only Murders in the Building» (Hulu)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ



«Baby Reindeer» (Netflix)

«Disclaimer» (Apple TV+)

«Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» (Netflix)

«The Penguin» (HBO MAX)

«Ripley» (Netflix)

«True Detective: Night Country» (HBO MAX)

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ανα Σαουάι («Shogun»)

Κάθι Μπέιτς («Matlock»)

Εμα Ντ’ Άρσι («House of the Dragon»)

Μάγια Έρσκιν («Mr. & Mrs. Smith»)

Κίρα Νάιτλι («Black Doves»)

Κέρι Ράσελ («The Diplomat»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Χιρογιούκι Σανάντα («Shogun»)

Ντόναλντ Γκόβερ («Mr. & Mrs. Smith»)

Τζέικ Τζίλενχαλ («Presumed Innocent»)

Γκάρι Όλντμαν («Slow Horses»)

Εντι Ρεντμέιν («The Day of the Jackal»)

Μπίλι Μπομπ Θόρντον («Landman»)

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

Κρίστεν Μπελ («Nobody Wants This»)

Κουίντα Μπράνσον («Abbot Elementary»)

Αγιο Εντεμπίρι («The Bear»)

Σελένα Γκόμεζ («Only Murders in the Building»)

Κάθριν Χαν («Agatha All Along»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ



Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ («The Bear»)

Ανταμ Μπρόντι («Nobody Wants This»)

Τεντ Ντάνσον («A Man on the Inside»)

Στιβ Μάρτιν («Only Murders in the Building»)

Τζέισον Σέγκελ («Shrinking»)

Μάρτιν Σορτ («Only Murders in the Building»)

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Τζόντι Φόστερ («True Detective: Night Country»)

Κέιτ Μπλάνσετ («Disclaimer»)

Κριστίν Μιλιότι («The Penguin»)

Σοφία Βεργκάρα («Griselda»)

Ναόμι Γουότς («Feud: Capote VS. The Swans»)

Κέιτ Γουίνσλετ («The Regime»)

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Κόλιν Φάρελ («The Penguin»)

Ρίτσαρντ Γκαντ («Baby Reindeer»)

Κέβιν Κλάιν («Disclaimer»)

Κούπερ Κοχ («Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ («A Gentleman in Moscow»)

Αντριου Σκοτ («Ripley»)

Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Τζέσικα Γκάνινγκ («Baby Reindeer»)

Λίζα Κολόν-Ζάγιας («The Bear»)

Χάνα Άινμπιντερ («Hacks»)

Ντακότα Φάνινγκ («Ripley»)

Αλισον Τζάνεϊ («The Diplomat»)

Κάλι Ρις («True Detective: Night Country»)

Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ταντανόμπου Ασάνο («Shogun»)

Χαβιέρ Μπαρδέμ («Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»)

Χάρισον Φορντ («Shrinking»)

Τζακ Λόουντεν («Slow Horses»)

Ντιέγκο Λούνα («La Maquina»)

Εμπον Μος Μπάκραχ («The Bear»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ STAND UP COMEDY

Άλι Γουόνγκ («Ali Wong: Single Lady»)

Τζέιμι Φοξ («Jamie Foxx: What had Happened was»)

Νίκι Γκλέιζερ («Nikki Glaser: Someday you’ll Die»)

Σεθ Μάγερς («Seth Meyers: Dad Man Walking»)

Ανταμ Σάντλερ («Adam Sandler: Love You»)

Ραμί Γιουσέφ (Ramy Youssef: More Feelings»)