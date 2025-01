Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 97ων Βραβείων Οσκαρ με την ταινία του Ζακ Οντιάρ «Emilia Perez» να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων, όπως αναμενόταν, με συνολικά 13.

Οι υποψηφιότητες για τα κορυφαία βραβεία της βιομηχανίας του θεάματος ανακοινώθηκαν μετά από καθυστέρηση πέντε ημερών εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη νότια Καλιφόρνια.

Οι πυρκαγιές, οι οποίες προκάλεσαν την καταστροφή και την τραγωδία στο Λος Άντζελες και τις γύρω περιοχές, επέφεραν βαρύ πλήγμα, καθώς περί το 60% των 10.000 μελών της Ακαδημίας που έχουν δικαίωμα ψήφου, διαμένουν στην Πόλη των Αγγέλων.

Προκειμένου να δώσει μια ανάσα στους ψηφοφόρους που επηρεάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά, η Ακαδημία παράτεινε την προθεσμία ψηφοφορίας κατά πέντε ημέρες, προκαλώντας διάφορες εικασίες σχετικά με το πώς αυτή η παράταση μπορεί να επηρεάσει τις τελικές υποψηφιότητες. Μήπως αυτό το επιπλέον χρονικό περιθώριο επέτρεψε στις αουτσάιντερ ταινίες να αποκτήσουν δυναμική της τελευταίας στιγμής ή μήπως το χάος των πυρκαγιών μείωσε τη συμμετοχή των ψηφοφόρων που επλήγησαν άμεσα από την τραγωδία;

Όπως και να ‘χει, η φετινή κούρσα για τα Όσκαρ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απρόβλεπτη, καθώς δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί όπως πέρυσι το «Οπενχάιμερ» ή το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Μετά το «Emilia Pérez» – μιούζικαλ για έναν έμπορο ναρκωτικών που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, που προπορεύεται στις υποψηφιότητες για τα Oscars 2025 – ακολουθούν το «The Brutalist», ιστορικό έπος γύρω από το μεταναστευτικό, και το «Wicked», η κινηματογραφική εκδοχή της ομώνυμης επιτυχίας του Μπρόντγουεϊ, που αμφότερα απέσπασαν 10 υποψηφιότητες.

Το «Κονκλάβιο», θρίλερ γύρω από την εκλογή νέου Πάπα και το «A Complete Unknown», βιογραφία για τα πρώτα βήματα του Μπομπ Ντίλαν στη μουσική βιομηχανία, έχουν από 8 υποψηφιότητες.

Και οι πέντε αυτές ταινίες είναι υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, μαζί με ανεξάρτητες ταινίες όπως τα «Anora», «Nickel Boys» και «I’m Still Here», καθώς και την ταινία τρόμου «Το ελιξίριο της νιότης», και το μπλοκμπάστερ «Dune: Μέρος Δεύτερο».

Η απονομή των βραβείων Οσκαρ 2025 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και αναμένεται να έχει διαφορετικό προφίλ προσανατολισμένο στην ιστορική καταστροφή στην καρδιά της βιομηχανίας του Χόλιγουντ. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι για πρώτη φορά ο κωμικός Κόναν Ο’ Μπράιεν. H τελετή θα προβληθεί στο αμερικανικό κανάλι ABC αλλά και, για πρώτη φορά, στην πλατφόρμα του Hulu.

Ολες οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

Το ελιξίρο της νιότης

Wicked

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Sean Baker, Anora

Brady Corbet The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Έντριεν Μπρόντι, The Brutalist

Τίμοθι Σαλαμέ, A Complete Unknown

Κόλμαν Ντομίνγκο, Sing Sing

Ρέιφ Φάινς, Κονκλάβιο

Σεμπάστιαν Σταν, The Apprentice

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Σίνθια Ερίβο, Wicked

Μάικι Μάντισον, Anora

Ντέμι Μουρ, Το ελιξίριο της νιότης

Φερνάντα Τόρες, I’m Still Here

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, “Emilia Pérez”

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Γιούρα Μπορίσοφ, Anora

Κίεραν Κάλκιν, A Real Pain

Τζέρεμι Στρονγκ, The apprentice

Εντουαρντ Νόρτον, A Complete Unknown

Γκάι Πιρς, The Brutalist

B’ Γυναικείου Ρόλου

Μόνικα Μπάρμπαρο, A Complete Unknown

Αριάνα Γκράντε, Wicked

Φελίσιτι Τζόουνς, The Brutalist

Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Κονκλάβιο

Ζόι Σαλντάνα, Emilia Pérez

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Sing Sing



Νickel Boys

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Emilia Pérez, Γαλλία

Flow, Λετονία

I’m Still Here, Βραζιλία

Το κορίτσι με τη βελόνα, Δανία

The Seed of the Sacred Fig, Ιράν

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Σχεδιασμός παραγωγής

Τζούντι Μπέκερ, The Brutalist



Σούζι Ντέιβις, Ρομπέρτα Φεντερίκο, Κονκλάβιο

Σουζάνα Σίπος, Σέιν Βιο, Πατρίς Βερμέτ, Dune: Μέρος Δεύτερο

Κρεγκ Λάθροπ, Nosferatu

Νέιθαν Κρόλεϊ, Λι Σάνταλις, Wicked

Διεύθυνση Φωτογραφίας

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Σχεδιασμός Κοστουμιών

A Complete Unknown

Conclave

Μονομάχος II

Nosferatu

Wicked

Καλύτερο Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Pérez

Wicked

Μαλλιά και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

The Wild Robot

Wicked

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Πρωτότυπο τραγούδι

El Mal from Emilia Pérez

The Journey from The Six Triple Eight

Like a Bird from Sing Sing

Mi Camino from Emilia Pérez

Never Too Late from Elton John: Never Too Late

Ταινία Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!