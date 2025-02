Ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να πετύχουν μια «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία, μια ειρήνη που «δεν θα βυθίσει την ανατολική Ευρώπη σε μια σύγκρουση μέσα σε μερικά χρόνια», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, στη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βανς και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια. Αμέσως μετά, είπαν στους δημοσιογράφους ότι είχαν μια «καλή συζήτηση» και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες «τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες», κατά τα λεγόμενα του Βανς.

Ο Ζελένσκι είπε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του. «Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, να εργαστούμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για το πώς θα σταματήσουμε» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε.

