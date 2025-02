Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη, ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οποιεσδήποτε διμερείς συμφωνίες για το μέλλον της, η οποία θα επιτευχθεί από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον χωρίς την παρουσία της.

Τόνισε επίσης, πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο «να σταματήσουν τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν» πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Εμείς, ως ανεξάρτητη χώρα, απλά δεν θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε καμία συμφωνία που θα γίνει χωρίς εμάς», διεμήνυσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον πυρηνικό σταθμό Χμελνίτσκι.

Οι δηλώσεις του έρχονται πριν ταξιδέψει για τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια που ξεκινά την Παρασκευή.

«Σήμερα είναι σημαντικό να μην πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο του Πούτιν, στο οποίο θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις διμερείς (με τις ΗΠΑ)», τόνισε.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν με στόχο την «άμεση» έναρξη διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία κατέλαβε πολλούς εξαπίνης. Μάλιστα, μεγάλο μέρος της Δύσης εξέφρασε την απογοήτευσή της για την κίνηση αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών – με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο -, καθώς και οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ότι το Κίεβο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά και ότι η επιστροφή στα προ 2014 σύνορα της Ουκρανίας δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη.

Υπάρχουν οι σκέψεις πως ο Λευκός Οίκος μπορεί να επιδιώξει να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία χωρίς την Ουκρανία.

«Οι συναντήσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Και μόνο έπειτα από αυτές τις συναντήσεις, αφού αναπτυχθεί ένα σχέδιο για να σταματήσει τον Πούτιν, νομίζω ότι θα είναι σωστό να μιλήσουμε με τους Ρώσους», είπε ο Ζελένσκι.

Συμπλήρωσε πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν μια θέση στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», απηχώντας μια παρόμοια έκκληση πολλών ηγετών της ΕΕ.

«Είμαστε μέρος της Ευρώπης και σίγουρα θα γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Μας έχουν βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους παγκόσμιους ηγέτες να μην εμπιστευτούν τους ισχυρισμούς του Βλαντιμίρ Πούτιν, πως είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Ακόμα, μέσα από ανάρτησή του στο X, ανέφερε πως είχε συνομίλησε με τον πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk. We discussed the conditions needed for a lasting and real peace in Ukraine and agreed that no negotiations with Putin can begin without a united position from Ukraine, Europe, and the U.S.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2025