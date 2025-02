Τουλάχιστον 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από έναν ουρανοξύστη 50 ορόφων στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφού ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό των διασωστών, οκτώ άνθρωποι χρειάστηκαν οξυγόνο.

«Απομακρύναμε 100 ανθρώπους, χορηγούμε οξυγόνο σε οκτώ» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αλμπέρτο Κρεσέντι, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, λέγοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 10ο όροφο.

Περίπου 30 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο αλλά, λίγη ώρα αφού σήμανε ο συναγερμός, διακρινόταν μόνο λίγος καπνός να υψώνεται από το κτίριο.

❗️🔥🇦🇷 – A major fire broke out in a 30-story building in the Puerto Madero neighborhood of Argentina’s capital Buenos Aires, starting on the 10th floor of Torre Renoir 2 at Marta Lynch 551.

Firefighters, along with 35 ambulances and medical motorcycles, responded to the scene… pic.twitter.com/MBbVLtrOp2

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 11, 2025