Εδώ είναι ο παράδεισος αλλά κι η κόλαση εδώ για την εφετινή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που στην (υποτίθεται πανηγυρική) 50η διαδοχική παρουσία της και τη συνολικά 100η της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Παρά την προ διμήνου αλλαγή προπονητή και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε ο ερχομός του Πορτογάλου Ρούμπεν Αμορίμ, αντί του Ολλανδού Έρικ Τεν Χαχ, η εικόνα όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά χειροτέρεψε κιόλας. Από τη μια δεν απειλεί κι από την άλλη εμφανίζεται εφιαλτικά ευάλωτη με συνέπεια να εκτίθεται στο χορτάρι. Σαν να μην υπάρχει συνοχή μεταξύ των γραμμών και οι παίκτες να βρίσκονται σε καλοκαιρινή προετοιμασία.

Ενόσω ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πασχίζει να διαχειριστεί ένα υλικό που δεν διάλεξε αλλά βρήκε, τα άσχημα αποτελέσματα προσθέτουν έξτρα πίεση σ’ ένα ήδη τσαλακωμένο και στραπατσαρισμένο σύνολο. Το 2-0 της περασμένης Δευτέρας (30/12) από τη Νιούκαστλ στο Ολντ Τράφορντ έριξε κι άλλο νερό στον μύλο της αμφισβήτησης. Κάτι άλλο δεν θα ήταν δυνατόν να ισχύει δεδομένου πως ήταν η τρίτη σερί ήττα των «κόκκινων διαβόλων» στην Premier League, δίχως μάλιστα να σκοράρει, και η πέμπτη επί συνόλου οκτώ ματς με τον Αμορίμ.

Από τις 4 Δεκεμβρίου είχαν προηγηθεί:

Αφήστε που νωρίτερα είχε φέρει 1-1 με την Ίπσουιτς.

Πάλι καλά που σε αυτό το διάστημα η Γιουνάιτεντ επικράτησε (4-0) της Έβερτον με τη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα και βρήκε άλλους τρεις απρόσμενους πόντους χάρη στο 2-1 επί της συμπολίτισσας Σίτι με δυο γκολ μετά το 87′.

Ύστερα από 19 παιχνίδια, ακριβώς δηλαδή στα μέσα της χρονιάς, η πολυτροπαιούχος της Premier League τρέχει ρεκόρ 6-4-9 και με αρνητικό συντελεστή γκολ (21-26) έχει κατρακυλήσει στην 14η θέση της κατάταξης. Η παραγωγικότητά της είναι χειρότερη από την αντίστοιχη της προτελευταίας Λέστερ και της τέταρτης από το τέλος Γουλβς, ενώ η άμυνά της υπολείπεται της Κρίστας Πάλας.

To +7 από την τριάδα του υποβιβασμού την προστατεύει προσώρας. Όταν όμως ο ίδιος ο Ρούμπεν Αμορίμ λέει δημοσίως πως «είναι μια πιθανότητα και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προς τους οπαδούς μας», οι συνειρμοί και οι υπολογισμοί είναι αναπόφευκτοι. Πόσο μάλλον όταν ακολουθεί το παιχνίδι με την πρωτοπόρο Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και το νοκ άουτ ματς κυπέλλου με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Δυο αγώνες που εύκολα μπορούν να την καταρρακώσουν πριν από μια σειρά μονομαχιών επιβίωσης (Σαουθάμπτον, Μπράιτον, Φούλαμ, Πάλας) έως τις 2 Φλεβάρη.

Κι αν το σύστημα προσομοίωσης της Opta δίνει μόνο ένα 0.1% στο σενάριο πτώσης των «κόκκινων διαβόλων» στην Championship μέσω της 18ης θέσης, υπάρχουν άλλα που δεν το αποκλείουν. Σύμφωνα επί παραδείγματι με το Football Meets Data που αναλύει δεδομένα, οι πιθανότητες επαλήθευσης ενός τέτοιου σεναρίου φτάνουν πλέον στο 4% (από το 2% πριν από το ματς με τη Νιούκαστλ).

