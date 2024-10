Ο Έλον Μασκ, σε αντίθεση με άλλα ανώτατα στελέχη της τεχνολογίας, «δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το καλό και το κακό», δήλωσε την Τετάρτη κορυφαία εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πολυεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης των εταιρειών X, Tesla και SpaceX ενισχύει το μίσος, δήλωσε η απερχόμενη αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα σε συνέντευξή της στο POLITICO, χαρακτηρίζοντάς τον «προαγωγό του κακού».

Ο Μασκ βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με την Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις ρυθμιστικές και κυβερνητικές αρχές σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αγόρασε το Twitter τον Απρίλιο του 2022, μετονομάζοντάς το λίγο αργότερα σε X, και έχει υποστεί κριτική για τη διαχείριση της πλατφόρμας, με Ευρωπαίους πολιτικούς και πολίτες να λένε ότι επέτρεψε να φουντώσει η ρητορική μίσους στον ιστότοπο.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε το κακό ως κάτι σχετικό και ο Μασκ βοηθάει δυναμικά σε αυτό. Είναι ο προαγωγός του κακού», δήλωσε η Γιούροβα.

Η Τσέχα πολιτικός, η οποία ήταν επικεφαλής της δικαιοσύνης της ΕΕ από το 2014-2019 και από το 2019 είναι υπεύθυνη για τις «αξίες και τη διαφάνεια», είχε τακτική επαφή με πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο την τελευταία δεκαετία για θέματα όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η παραπληροφόρηση και η ρύθμιση του περιεχομένου.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως αυτές του Μασκ, έχουν «τερατώδη δύναμη στα χέρια τους», δήλωσε η Γιούροβα.

Το Χ είναι «ο βασικός πυρήνας διάροσης αντισημιτισμού αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Γιούροβα, προσθέτοντας ότι προειδοποίησε τους υπουργούς από τις πρωτεύουσες της ΕΕ την Τρίτη να είναι σε επαγρύπνηση για την πιθανότητα ο διαδικτυακός αντισημιτισμός διαρρεύσει στον πραγματικό κόσμο.

«Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι εξουσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες που απειλούνται, υπό φυσική μορφή», δήλωσε η ίδια.

Ο Χ δεν απάντησε στο αίτημα για σχολιασμό.

Η Γιούροβα απέρριψε επίσης το όλο και πιο δημοφιλές αφήγημα ότι η υπερρύθμιση των Βρυξελλών έχει καταπνίξει την τεχνολογική καινοτομία.

Η ΕΕ ψήφισε μια σειρά ψηφιακών νομοθετημάτων τα τελευταία πέντε χρόνια, οδηγώντας ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο να υποστηρίξουν ότι δεν μπορούν να λανσάρουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα καινοτόμα προϊόντα , επειδή δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι νέοι νόμοι.

Αλλά η καινοτομία για την καινοτομία δεν είναι απαραίτητα επιθυμητή, δήλωσε η Γιούροβα: «Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι καινοτομίες αναπτύσσονται για το καλό των ανθρώπων».

Είπε ότι αναρωτιέται γιατί η καινοτομία συνήθως «περιγράφεται ως κάτι απολύτως καλό, ενώ οι κανονισμοί ως κάτι κακό … Δεν είναι άσπρο-μαύρο».

Τα τεράστια κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν πρέπει να είναι εις βάρος των Ευρωπαίων, δήλωσε η Γιούροβα – ακόμη και αν αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των προϊόντων. «Κανείς δεν λέει ότι η Google και οι άλλες εταιρείες δεν μπορούν να εισάγουν νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη. Ίσως κάποιους μήνες αργότερα από αλλού, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι», δήλωσε.

Η Γιούροβα ηγήθηκε των εργασιών για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ( GDPR ), ένα καθεστώς ορόσημο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που τέθηκε σε ισχύ το 2018 και παραμένει ένας από τους πιο διαβόητους νόμους της ΕΕ.

