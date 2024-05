Ο ηθοποιός, Nick Pasqual, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή κωμική σειρά «How I met your mother», συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Ο ηθοποιός μαχαίρωσε 20 φορές την πρώην σύντροφό του, ενώ υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του. Ο 34χρονος καλλιτέχνης καταζητούταν από τις αρχές μετά την απόπειρα δολοφονίας ης φίλης του, Allie Shehorn στην Καλιφόρνια.

Πιο συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν ο Nick Pasqual επιτέθηκε στη γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Παράλληλα, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης ύψους 1.075.000 δολαρίων, τη βίασε, τη χτύπησε βάναυσα και μετέπειτα προσπάθησε να την πνίξει.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός προσπάθησε να φύγει από τη χώρα. Ωστόσο, οι Αρχές χθες, Πέμπτη 29 Μαΐου κατάφεραν να προβούν στη σύλληψή του, στο σημείο ελέγχου των συνόρων ΗΠΑ – Μεξικό, στη Sierra Blanca.

Actor Nick Pasqual is arrested attempting to flee to Mexico after ‘stabbing makeup artist girlfriend Allie Shehorn 20 times’ – three days after she obtained a restraining order https://t.co/FmcRnz8mLR pic.twitter.com/vFnjiingnr

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2024