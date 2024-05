Ακραίες καιρικές συνθήκες επικρατούν στο Νέο Δελχί της Ινδίας με αποτέλεσμα τα σχολεία σε πολλά κρατίδια – το Χαριάνα, το Μαντία Πραντές και το Παντζάμπ- να μείνουν κλειστά σήμερα.

Χθες (20/5) στο Ναζαφγκάρθ, προάστιο του Νέου Δελχί, το θερμόμετρο έδειξε 47,8 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Τον Μάιο του 2022 σε κάποιες περιοχές του Νέου Δελχί καταγράφηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν τους 49,2 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα κύματα καύσωνα είναι πιο μεγάλα σε διάρκεια, πιο συχνά και πιο έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Από την άλλη πλευρά η νότια Ινδία, κυρίως τα κρατίδια Ταμίλ Ναντού και Κεράλα, πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Even on days where there is no official heatwave warning, serious threats from heat remains, with mortality increasing by 6-8% in three cities across India.

Heat-related health impacts are tricky to quantify, due to major gaps in the data.

Explore ➡️ https://t.co/wGZRIfHSsF pic.twitter.com/DQ9z2yekf4

— UNDRR (@UNDRR) May 21, 2024