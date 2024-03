Η ινδική αστυνομία συνέλαβε άλλους πέντε άνδρες σε σχέση με τον ομαδικό βιασμό μιας Ισπανίδας τουρίστριας, ήτοι συνολικά 8 ανθρώπους, μετέδωσαν σήμερα τοπικά ΜΜΕ.

Η επίθεση εναντίον της γυναίκας, η οποία ταξίδευε με μηχανή μαζί με τον σύζυγό της, διαπράχθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Τζαρχάντ, στην ανατολική Ινδία, όπου είχε κατασκηνώσει το ζευγάρι.

Το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των πέντε υπόπτων, στους οποίους είχαν φορέσει χειροπέδες και είχαν δέσει μεταξύ τους με σκοινί.

Χθες, άλλοι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και τέθηκαν υπό κράτηση.

«Οκτώ συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα σε σχέση με αυτόν τον φερόμενο ομαδικό βιασμό μιας Ισπανίδας», έγραψε το PTI, επικαλούμενο αστυνομικούς.

Οι αρχές παρέδωσαν μια επιταγή ύψους 12.000 δολαρίων στο ζευγάρι στο πλαίσιο ενός «προγράμματος αποζημίωσης θυμάτων», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

A Spanish tourist was touring India with her husband on their motorcycle. According to her, she was gang-raped by some people while she was sleeping in a tent.

This disgusting act has happened in Dumka, Jharkhand, a state of India alliance.pic.twitter.com/qwg9LNgoKj

— Dhruv Tripathi (@Dhruv_tr108) March 2, 2024