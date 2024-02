Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το τρίκυκλο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από φορτηγό στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κοντά στην πόλη Λακισαράι – 136 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάτνα, πρωτεύουσας του κρατιδίου Μπιχάρ.

«Φορτηγό παρέσυρε τρίκυκλο με 15 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Οκτώ άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ ο οδηγός του τρίκυκλου υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

