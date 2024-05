Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει η κατασκευάστρια του ChatGPT, OpenAI. Πρόκειται για το GPT-4o και θα είναι ικανό για ρεαλιστική φωνητική συνομιλία και θα μπορεί να αλληλεπιδρά σε κείμενο και εικόνα.

Οι νέες δυνατότητες ήχου επιτρέπουν στους χρήστες να μιλούν στο ChatGPT και να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να διακόπτουν το ChatGPT ενώ μιλάει, και τα δύο χαρακτηριστικά ρεαλιστικών συνομιλιών.

«Αισθάνομαι σαν την τεχνητή νοημοσύνη από τις ταινίες… Το να μιλάω σε υπολογιστή δεν μου φάνηκε ποτέ πραγματικά φυσικό· τώρα είναι», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του OpenAI Sam Altman σε μια ανάρτηση στο blog.

Υποστηριζόμενη από τη Microsoft, η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό και πίεση για να επεκτείνει τη βάση χρηστών του ChatGPT, του δημοφιλούς προϊόντος του chatbot που εντυπωσίασε τον κόσμο με την ικανότητά του να παράγει γραπτό περιεχόμενο που μοιάζει με ανθρώπινο και κορυφαίο κώδικα λογισμικού.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN

Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx

— OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024