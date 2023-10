«Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων αδιάκριτων επιθέσεων με ρουκέτες κατά του Ισραήλ, και ζητούμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Γάζα βρίσκεται σε πλήρες μπλακ άουτ και απομόνωση ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί. Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) προειδοποιεί για την απελπιστική κατάσταση των ανθρώπων της Γάζας χωρίς ρεύμα, φαγητό, νερό. Πάρα πολλοί άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί. Αυτό αντίκειται στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» προσθέτει. Υπογραμμίζει ότι «απαιτείται επειγόντως μια παύση των εχθροπραξιών για να καταστεί δυνατή η ανθρωπιστική πρόσβαση».

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law.

