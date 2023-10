Νεκρός από τις σφαίρες Βέλγων αστυνομικών έπεσε την Τρίτη (17/10) ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στις Βρυξέλλες κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Σουηδοί πολίτες, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV.

Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη σε καφέ της περιοχής των Βρυξελλών Σέρμπεκ.

Le suspect serait en réanimation et son arme cause de multiples fusillades a été retrouvé à côté de lui.

Χθες το απόγευμα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ» της βελγικής πρωτεύουσας σκοτώνοντας δύο άτομα που φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετώπιζε χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Ο 45χρονος ένοπλος Τυνήσιος τραυμάτισε επίσης και έναν τρίτο Σουηδό πολίτη σε μια βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Η Βελγίδα υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Φερλίντεν δήλωσε στο δίκτυο VRT ότι ένα αυτόματο όπλο, που βρέθηκε στο «άτομο που εξουδετερώθηκε», είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή επίθεση.

Οι βελγικές αρχές ανέβασαν στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες- κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η αστυνομία ζήτησε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

Ένας άνδρας, ο οποίος δήλωσε ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.



Ο δράστης, ο οποίος είχε ανεπιτυχώς ζητήσει άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019, ήταν γνωστός στην αστυνομία για διακίνηση ανθρώπων, παράνομη παραμονή στη χώρα και έκθεση σε κίνδυνο της κρατικής ασφάλειας, είπε νωρίτερα σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης Βενσάν βαν Κουίκενμπορν.

Η Νικόλ ντε Μουρ, η Βελγίδα υπουργός υπεύθυνη για το άσυλο και την μετανάστευση, δήλωσε ότι η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε ένα χρόνο αργότερα. Επισήμως το όνομά του αφαιρέθηκε από το εθνικό μητρώο αιτούντων άσυλο τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με την ντε Μουρ, ενώ έκτοτε δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί ώστε να απελαθεί.

Τον Ιούλιο του 2016 ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες εστάλησαν από τις αστυνομικές αρχές τρίτης χώρας ότι ο άνδρας αυτός είχε ισλαμιστικό προφίλ και ήθελε να μεταβεί σε κάποια εμπόλεμη ζώνη για να συμμετάσχει στον τζιχάντ, είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτές οι πληροφορίες αφθονούν και έχουν ελεγχθεί χωρίς αποτέλεσμα όμως. «Πέραν αυτού, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες μας, δεν υπήρξαν σαφείς αποδείξεις ριζοσπαστικοποίησης», σχολίασε.

Η Σουηδία αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατία στο υψηλότερο επίπεδο τον Αύγουστο, μετά την πυρπόληση του Κορανίου και άλλες ενέργειες στη χώρα, το οποίο εξόργισε τους μουσουλμάνους και προκάλεσε απειλές από τζιχαντιστές.

Ο ύποπτος, ο οποίος είπε ότι λέγεται Αμπντεσαλέμ αλ Γκουιλάνι, δηλώνει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι μαχητής του Αλάχ.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de Bruxelles :

« Salutation islamique Allah Akbar.

Je m'appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d'Allah. Je suis de l'Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre…

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 16, 2023