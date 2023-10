Νεκρός είναι o δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους χθες, Δευτέρα, το βράδυ όπως, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο VRT, ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο προάστιο των Βρυξελλών Σκάρμπεκ, μέσα σε ένα καφέ με τα τοπικά μέσα να μεταδίδουν ότι έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν, ότι τελικά το άτομο που βρέθηκε και πυροβολήθηκε από την αστυνομία το πρωί της Τρίτης, είναι ο ένοπλος που σκότωσε δύο Σουηδούς πολίτες στη βελγική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, μετέδωσε το ραδιόφωνο RTBF στον ιστότοπό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο δράσης της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης είναι νεκρός ή έχει τραυματιστεί από τα αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση ο δράστης, είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών. Ο ένοπλος σύμφωνα με πληροφορίες άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει, το βράδυ της Δευτέρας (16/10), με τις Αρχές να προσανατολίζονται σε τρομοκρατικά κίνητρα της επίθεσης.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles :

« Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr

