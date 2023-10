Ο δράστης της επίθεσης με απολογισμό δύο νεκρούς το βράδυ χθες Δευτέρα στις Βρυξέλλες εξακολουθεί να διαφεύγει, επισήμανε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο.

Police have still not been able to arrest the terrorist who killed two people last night. The terrorist is still on the streets of #Brussels, it is terrifying. #attentat #Brussels

