Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο, με εκατοντάδες Εβραίους να συγκεντρώνονται και να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το βρετανικό δίκτυο δεν αποκαλεί τα μέλη της Χαμάς «τρομοκράτες».

«Αρκετά, φτάνει πια, αποκαλέστε τα μέλη της Χαμάς τρομοκράτες» και «ντροπή σας» είναι μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν οι παρευρισκόμενοι προς τους δημοσιογράφους και τα υπόλοιπα στελέχη του BBC.

Μάλιστα σε όλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας οι διαδηλωτές κουνούσαν ισραηλινές σημαίες και σημείωναν πως οι δημοσιογράφοι του BBC πρέπει να «αποκαλούν την τρομοκρατία όπως είναι».

Περιγράφοντας την κατάσταση ο ανταποκριτής του Sky News έξω από τα γραφεία του BBC, δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι κουνάνε ισραηλινές σημαίνεις και φωνάζουν συνθήματα όπως ‘ντροπή σας’ προς τα γραφεία του BBC».

Η διαδήλωση οργανώθηκε από μια εβραϊκή ομάδα που ονομάζεται National Jewish Assembly και η οποία στο Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται, στην προώθηση της ζωής των Εβραίων, της στήριξης του Ισραήλ και της καταπολέμησης του αντισημιτισμού.

«Οργανώθηκε από μία ομάδα που ονομάζεται National Jewish Assembly, οι οποίοι διαφωνούν με τον δισταγμό του δικτύου να χρησιμοποιήσει τη λέξη ‘τρομοκράτης’ για να περιγράψει τη Χαμάς», συμπλήρωσε ο ανταποκριτής του Sky News.

The National Jewish Assembly have organised a protest outside the BBC over the broadcaster’s refusal to label Hamas as terrorists.

Το BBC έχει υπεραμυνθεί της απόφασής του να αποκαλεί τα μέλη της Χαμάς «μαχητές» και όχι «τρομοκράτες», με έναν εκπρόσωπο του βρετανικού δικτύου να σημειώνει ότι η αυτή είναι μακρόχρονη θέση των ρεπόρτερ του BBC.

Angry scenes outside the #BBC tonight at a Jewish community protest against the corporation’s use of the term ‘militant’ to describe Hamas terrorism. pic.twitter.com/gBNhsXUuk8

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του BBC η λέξη «τρομοκράτης» μπορεί να είναι «ένα εμπόδιο παρά μία βοήθεια προς την κατανόηση της κατάστασης».

Σύμφωνα με το BBC, το δίκτυο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τους κανόνες αμεροληψίας του, αλλά οι διαμαρτυρόμενοι τονίζουν πως το μεγαλύτερο βρετανικό μέσο «καλύπτει» τις ενέργειες της Χαμάς.

Outside BBC Broadcasting House on Portland Place in London are around 5000 pro-Israel, anti-terrorist protesters, telling the @BBC that calling Hamas “militants” is a discredit and a disgrace to the entire news industry.

To the world: “Release the 199 hostages”. pic.twitter.com/QAwarTALxk

— James J. Marlow (@James_J_Marlow) October 16, 2023