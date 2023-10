Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ιράν την Κυριακή (15/10) ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου αναπτύσσοντας όπλα μέσα ή μέσω της Συρίας, την ίδια ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις τους στη Γάζα, προετοιμάζοντας και μια χερσαία επίθεση μεγάλης κλίμακας.

Απαντώντας σε ανάρτηση της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης X που έθετε ένα τέτοιο σενάριο, ο Τζόσουα Ζάρκα, επικεφαλής στρατηγικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, είπε: «Είναι (Ιρανοί)».

— Joshua L. Zarka (@yzarka) October 15, 2023