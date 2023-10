Απίστευτες θηριωδίες έρχονται στο φως μετά την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στα κιμπούτς του νοτίου Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που δημοσιεύονται φαίνεται να σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ άμαχοι ακόμη και μικρά παιδιά, με τον Μπένιαμιν Μετανιάχου να παρομοιάζει τις τακτικές της Χαμάς με αυτές του ISIS.

Οι εικόνες δείχνουν λεηλατημένα και καμένα σπίτια, διάσπαρτα πτώματα ενώ ανατριχίλα προκαλεί η εικόνα από ένα παιδικό δωμάτιο πλημμυρισμένο στο αίμα.

Hamas is worse than ISIS. pic.twitter.com/mK76MJWGsw

May the memory of the victims of Kibbutz Beeri be a blessing.

We will not be silent.

They went from house to house.

This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City.

On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders.

The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms.

Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023