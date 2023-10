Σε 22 σημεία μαίνονται μάχες κοντά στα σύνορα του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στη χώρα.

Την ίδια ώρα, τους 100 έχουν φτάσει οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, με τους τραυματίες να ανέρχονται στους 985, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan αναφέρει ότι δεκάδες από αυτούς που νοσηλεύονται είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Ο αρχηγός της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τους προσφέρει καμία προστασία.

Σε ομιλία του ο αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια τόνισε ότι ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκοπεύουν να επεκτείνουν την εν εξελίξει μάχη στη Γάζα στη Δυτική Οχθη και στην Ιερουσαλήμ. «Η μάχη πέρασε στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας» είπε.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες» απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

«Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας την ώρα που μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δύο πολυόροφα κτίρια στη περιοχή, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας στεγάζονται «στρατιωτικές υποδομές» της Χαμάς.

Αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Παλαιστίνης που επικαλείται το Sky News οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.618.

«Έχουμε επανειλημμένως προειδοποιήσει για τις συνέπειες από τα εμπόδια στον πολιτικό ορίζοντα και τις καθημερινές προβοκάτσιες με τις επιδρομές στο τέμενος του Αλ Ακσά. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί με τη λήξη της ισραηλινής κατοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παλαιστίνη.

Σε δήλωσή του ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις σοκαριστικές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά του Ισραήλ». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, ενώ σε δήλωσή του ανέφερε πως: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης στο Ισραήλ.

We unequivocally condemn the appalling attacks by Hamas terrorists against Israel. We stand in solidarity with the government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο και όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ, ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται».

Παράλληλα σε δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο σημείωσε ότι «θα κάνουμε τον εχθρό να πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεσή του».

⚡️Our main goal is to clear the territory of enemy forces that have infiltrated and restore security and peace in the settlements that have been attacked.

This was stated by Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu at the beginning of the meeting of the Cabinet of Ministers… pic.twitter.com/j6cOaQ8xqO

— FLASH (@Flash_news_ua) October 7, 2023