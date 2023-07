Η Κινεζοαμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Coco Lee, γνωστή για την ερμηνεία ενός υποψήφιου για Όσκαρ τραγουδιού στην ταινία «Crouching Tiger, Hidden Dragon» του 2000, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη (06/06). Ήταν 48 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση των αδελφών της, Carol και Nancy Lee, στο Instagram, η Coco Lee μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο την Κυριακή μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στο σπίτι της, οπού και νοσηλεύτηκε.

«Η Coco έπασχε από κατάθλιψη εδώ και μερικά χρόνια, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες», έγραψαν οι αδελφές της. «Παρόλο που η Coco αναζήτησε επαγγελματική βοήθεια και έκανε ό,τι μπορούσε για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη, δυστυχώς ο δαίμονας που βρισκόταν μέσα της πήρε το πάνω χέρι» ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Η Coco Lee είχε χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα ως ποπ τραγουδίστρια στην Ασία, ενώ ήταν περισσότερο γνωστή στο παγκόσμιο κοινό από την ερμηνεία του τραγουδιού «A Love Before Time» για την ταινία «Crouching Tiger, Hidden Dragon». Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου νέου πρωτότυπου τραγουδιού και η ίδια το ερμήνευσε μπροστά σε ένα τηλεοπτικό κοινό εκατομμυρίων στην τελετή απονομής των Όσκαρ τον Μάρτιο του 2001.

Η καριέρα της ξεκίνησε αφού τερμάτισε δεύτερη σε διαγωνισμό τραγουδιού που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός οργανισμός TVB στο Χονγκ Κονγκ το 1993, λίγο μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο. Η Coco Lee συμμετείχε στον διαγωνισμό από καπρίτσιο, όπως είχε δηλώσει η ίδια το 2000 στην εφημερίδα San Francisco Chronicle.

«Ήμουν δειλή ως παιδί», είχε πει. «Κρυβόμουν στο μπάνιο και τραγουδούσα στο ντους. Πάντα έλεγα ότι η μεγαλύτερη αδελφή μου, η Nancy, θα γινόταν τραγουδίστρια. Είναι όμορφη, ταλαντούχα και έχει ωραία πόδια. Δεν είχα ιδέα ότι θα μπορούσα να γίνω εγώ». Αλλά τελικά η συμμετοχή της στον διαγωνισμό της TVB οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ με μια ταϊβανέζικη δισκογραφική εταιρεία το 1994.

Το 1999, η Lee κυκλοφόρησε το πρώτο της πλήρες αγγλόφωνο άλμπουμ με τίτλο «Just No Other Way», το οποίο περιλάμβανε ποπ και R&B τραγούδια. Ένα κομμάτι από εκείνο το άλμπουμ, το «Before I Fall In Love», συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας της Julia Roberts «Runaway Bride».

Η καριέρα της Lee επεκτάθηκε και πέρα από τη μουσική. Έδωσε τη φωνή της στον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στην έκδοση στα μανδαρινικά της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Mulan» της Disney το 1998, ενώ το 2020 τραγούδησε το τραγούδι της ταινίας, «Reflection», και στην live action μεταφορά της.

Στην ανακοίνωσή τους, οι αδελφές της σημείωσαν επίσης ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την έναρξη της επιτυχημένης καριέρας της στο τραγούδι. Η Coco Lee «εργάστηκε ακούραστα για να ανοίξει έναν νέο κόσμο για τους Κινέζους τραγουδιστές στη διεθνή μουσική σκηνή», έγραψαν, τονίζοντας τις «εξαιρετικές ζωντανές της εμφανίσεις».