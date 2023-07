Killers of the Flower Moon: Nέο «χορταστικό» τρέιλερ για την νέα ταινία του Σκορσέζε Mετά τις διθυραμβικές κριτικές που έλαβε στο φεστιβάλ των Καννών η επικείμενη ταινία του θρυλικού Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Paramount και Apple ένα δεύτερο πιο χορταστικό τρέιλερ. Mε τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Λεονάρντο Ντι Κάπριο(Leonardo DiCaprio), Ρόμπερτ Ντε Νίρο(Robert De Niro) και Λίλι Γκλάντστοουν(Lily Gladstone) η ταινία […]