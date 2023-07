Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε σοκ μετά την επίθεση με όχημα που χρησιμοποιήθηκε σαν πολιορκητικός κριός εναντίον της κατοικίας ενός δημάρχου, κατά την πέμπτη νύκτα βίαιων επεισοδίων, η ένταση των οποίων ήταν ωστόσο μειωμένη με σχέση με την προηγούμενη.

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κρίσης που βιώνει από την Τρίτη η Γαλλία είναι η ανακοίνωση από τη γαλλική προεδρία ότι θα πραγματοποιηθεί απόψε σύσκεψη για την κατάσταση υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

French commandos on the streets of France. Isn’t multiculturalism and diversity just wonderful. #FranceRiots #FranceHasFallen #FranceOnFire pic.twitter.com/E8ZcwS1J6x

Στη διάρκεια αυτής της πέμπτης νύκτας βιαιοτήτων που ξέσπασαν μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από την αστυνομία, ταραχοποιοί έριξαν την πόρτα της κατοικίας του Βενσάν Ζανμπρέν, δημάρχου της πόλης Λ’ Άι λε Ροζ, στη νότια περιφέρεια του Παρισιού, με τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο είχαν προηγουμένως πυρπολήσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που άρχισε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας».

Η σύζυγος του δημάρχου –ο οποίος ανήκει στο δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και απουσίαζε την ώρα της επίθεσης–, και ένα από τα δύο μικρά παιδιά τους τραυματίσθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους, ανέφερε ο ίδιος ο δήμαρχος.

Η επίθεση καταδικάσθηκε από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έκανε λόγο για «απαράδεκτες ενέργειες». Νωρίς σήμερα το απόγευμα η πρωθυπουργός βρέθηκε επιτόπου και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση «δεν θα αφήσει αναπάντηση καμιά βιαιότητα» και πως στην επιβολή των κυρώσεων θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα».

Clash in between police and Riots.

TV will never show these footages

What will be the future of France??? #france #emeutes #RIPTwitter #FranceRiots #FranceHasFallen #FranceProtest #franceViolence #Paris #ElonMusk #elon pic.twitter.com/S8eqDhL7Zj

— Mushtaq (@Mushtaq07559495) July 2, 2023