Ο Άγγελος (Άνγκε) Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Τότεναμ, όπως ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η ομάδα του Λονδίνου.

Στον πάγκο της Τότεναμ από την Τρίτη (6/6) θα βρίσκεται λοιπόν και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, αφού υπέγραψε για τέσσερα χρόνια.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023