Ο 53χρονος νεπαλέζος ορειβάτης Κάμι Ρίτα Σέρπα σημείωσε νέο ρεκόρ αφού ανέβηκε για 27η φορά στο Έβερεστ. «Έφθασε με επιτυχία στην κορυφή σήμερα το πρωί ως οδηγός ενός βιετναμέζου ορειβάτη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μίνγκμα Σέρπα του πρακτορείου Seven Summit Treks.

Οδηγός ορειβατών στα Ιμαλάια εδώ και περισσότερο από είκοσι χρόνια, ο Κάμι Ρίτα Σέρπα είχε φθάσει στην κορυφή των 8.848 μέτρων για πρώτη φορά το 1994. Έκτοτε ανέβαινε στο Έβερεστ σχεδόν κάθε χρόνο και μάλιστα είχε ηγηθεί επανειλημμένα της πρώτης ομάδας ορειβατών στην οποία ανατίθεται να ανοίξει το δρόμο προς την κορυφή. «Αυτά τα ρεκόρ δεν έγιναν επειδή είχα την πρόθεση να τα πραγματοποιήσω, αλλά στο πλαίσιο της δουλειάς μου ως οδηγού», είχε δηλώσει ο Σέρπα στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Απρίλιο, ενώ κατευθυνόταν προς τον καταυλισμό βάσης.

Επονομαζόμενος «ο άνθρωπος του Έβερεστ», ο Σέρπα γεννήθηκε το 1970 στο Τάμε, ένα χωριό των Ιμαλαΐων που φημίζεται ότι βγάζει ταλαντούχους ορειβάτες. Οι νεπαλέζοι οδηγοί, εν γένει Σέρπα που προέρχονται από τις κοιλάδες που περιβάλλουν το Έβερεστ, θεωρούνται οι στυλοβάτες του ορειβατικού τομέα στα Ιμαλάια. Αναλαμβάνουν τεράστιους κινδύνους για να μεταφέρουν εξοπλισμό και τρόφιμα, να τοποθετήσουν τα σχοινιά και να επισκευάσουν τις σκάλες.

Nepal’s Kami Rita Sherpa successfully summited Mount Everest for the 27th time today morning as part of an expedition team, says Seven Summit Treks.

Ο 53χρονος κατείχε το ρεκόρ μετά τη 22η ανάβασή του το 2018, με την οποία έσπασε ένα προηγούμενο ρεκόρ που μοιραζόταν μαζί με άλλους δύο Σέρπα, και οι δύο συνταξιούχοι. «Ναι, ο Κάμι Ρίτα ανέβηκε στο Σαγκαρμάτα για 27η φορά» δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ, Μπιγκιάν Κοϊράλα, αναφερόμενος στο βουνό με το νεπαλέζικο όνομά του.

Στο Νεπάλ υπάρχουν οι οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του κόσμου και η χώρα φιλοξενεί κάθε άνοιξη εκατοντάδες ορειβάτες, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο ζεστές και οι άνεμοι γενικά πιο ήρεμοι. Φέτος οι αρχές χορήγησαν 478 άδειες ανάβασης σε ξένους ορειβάτες, τις περισσότερες που έχουν εκδώσει ποτέ.

Την Κυριακή, ένας άλλος ορειβάτης, ο Πασάνγκ Ντάουα Σέρπα, είχε φθάσει στην κορυφή του Έβερεστ για 26η φορά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του.

🎉 Congratulations to Kami Rita Sherpa ! 🏔️

This morning at 8:30 am, Kami Rita Sherpa successfully summited Mount Everest for an incredible 27th time as a part of the Seven Summit Treks Everest Expedition 2023.

Kami Rita Sherpa, a native of Thame village in Solukhumbu, Nepal,… pic.twitter.com/LG9g9FVaDb

— Seven Summit Treks 🇳🇵 (@sst8848) May 17, 2023