Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Πριν την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Πασχαλάκης, Σισέ, Μπα, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/b3VSTdPyV3

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 23, 2023