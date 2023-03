Πέρσι, το μεγάλο γεγονός του φεστιβάλ των Καννών ήταν το «Top Gun Maverick», φέτος αναμένεται να είναι η τελευταία περιπέτεια Ιντιάνα Τζόουνς, «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Σύμφωνα με τις ως τώρα ενδείξεις, ο αγαπημένος αρχαιολόγος – τυχοδιώκτης του σινεμά, πάντα με την μορφή του Χάρισον Φορντ, θα κάνει την παγκόσμια πρώτη του στη Γαλλική Ριβιέρα, λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι του στις αίθουσες. Και το γεγονός ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που ο Φορντ θα υποδυθεί τον Τζόουνς, αυξάνει ακόμα πιο πολύ τις προσδοκίες κάθε πιστού φαν του ήρωα.

Αν και η συμμετοχή του το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στις Κάννες (που φέτος θα πραγματοποιηθούν 16- 27 Μαΐου) δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί, όλα δείχνουν ότι η ταινία θα κάνει την πρεμιέρα της στην Κρουαζέτ. Οι Κάννες ήταν ανέκαθεν «κράχτης» και για τα μεγάλα μπλοκμπάστερ του Χόλιγουντ και εξάλλου, η αμέσως προηγούμενη ταινία της σειράς Ιντιάνα Τζόουνς, το «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου» είχε κάνει στο ίδιο φεστιβάλ την πρεμιέρα της τo 2008.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety το φεστιβάλ που θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του στις 13 Απριλίου, προσκάλεσε την ταινία ζητώντας από την Disney, το στούντιο παραγωγής της, να κάνει την πρεμιέρα της στις Κάννες. Η ιστορία της ταινίας διατηρείται μυστική, κρίνοντας όμως από το τρέιλερ που κυκλοφορεί (στο οποίο μάλιστα ο Τζόουνς/ Φορντ δείχνει νεώτερος μέσω της τεχνολογίας αφαίρεσης γήρανσης διότι πρόκειται για φλας μπακ στον χρόνο) βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με Ναζιστές.

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» είναι σκηνοθετημένο από τον Τζέιμς Μάνγκολντ, δημιουργό των βιογραφικών ταινιών «Walk the line» και του «Ford V Ferrari» αλλά και της περιπέτειας φαντασίας «Wolven», ενώ στο πλευρό του Χ. Φορντ βρίσκονται οι Μαντς Μίκελσεν και Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζορτζ Λούκας, δημιουργοί του ήρωα, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη το 1981 στους «Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού», κρατούν εδώ καθήκοντα διευθυντών παραγωγής (executive producers).