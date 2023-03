Αναστέλλει για έναν μήνα την προώθηση της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και έντονων επικρίσεων.

Σύμφωνα με το ακροδεξιό κόμμα «Θρησκευτικός Σιωνισμός», με το οποίο συγκυβερνά ο Νετανιάχου, η μεταρρύθμιση θα συζητηθεί σε νέα συνεδρίαση της Κνέσετ, που θα γίνει μετά το Εβραϊκό Πάσχα, προκειμένου – όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – να περάσει το νομοσχέδιο μέσω του διαλόγου.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής του «Θρησκευτικού Σιωνισμού», Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, είναι ο πιο θερμός υποστηρικτής της μεταρρύθμισης.



Τι προβλέπει η δικαστική μεταρρύθμιση Νετανιάχου

Σε κρίση μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά διαφαίνονταν διολισθαίνει το Ισραήλ με αιτία την δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου. Σε μία χώρα που δεν έχει Σύνταγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είναι ο βασικός πόλος ελέγχου τόσο της κυβέρνησης όσο και των νόμων που αυτή κάθε φορά προσπαθεί να περάσει.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιθυμεί να έχει τον πρώτο ρόλο στην εννιαμελή σύνθεσή του προκειμένου το Ανώτατο Δικαστήριο να σταματήσει να αποτελεί εμπόδιο στα νομοσχέδια που προωθεί.

Μέχρι τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει τον τελευταίο και σημαντικότερο λόγο στα νομοσχέδια και στον ορισμό του τι είναι νόμιμο και τι όχι, όπως σχολιάζει το CNN.

Υπάρχει επίσης νομοσχέδιο με το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο δεν θα είναι πλέον το όργανο ελέγχου ενός νόμου και η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα περάσει στα χέρια της Βουλής η οποία, όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός της χώρας Βενιαμίν Νετανιάχου, είναι και το μοναδικό εκλεγμένο σώμα από τον λαό.

Όπως αναφέρει το BBC, η επίμαχη νομοθεσία θα δώσει στον κυβερνώντα συνασπισμό τη δυνατότητα να ελέγχει και τη δικαστική εξουσία δίνοντας στην κυβέρνηση αυτόματη πλειοψηφία στην Επιτροπή Διορισμών Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα:

1. Η κυβέρνηση θα μπορεί να αναθεωρεί νόμους του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορεί να ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις.

2. Η κυβέρνηση θα έχει αποφασιστικό λόγο για το ποιος θα γίνει δικαστής, μεταξύ άλλων, και στο Ανώτατο Δικαστήριο, αυξάνοντας την εκπροσώπησή της στην επιτροπή που τους διορίζει

3.Οι υπουργοί δεν θα υποχρεούνται να υπακούουν στις συμβουλή των νομικών συμβούλων τους -καθοδηγούμενες από τον γενικό εισαγγελέα- που σήμερα οφείλουν βάσει νόμου.

