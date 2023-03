Οι ελβετικές αρχές εξετάζουν την πλήρη ή μερική κρατικοποίηση της Credit Suisse κρίνοντάς την ως την μοναδική βιώσιμη επιλογή εκτός της εξαγοράς της από τον Όμιλο UBS, αναφέρει σήμερα το Bloomberg.

Η Ελβετία εξετάζει είτε την πλήρη εξαγορά της τράπεζας ή τη σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση που η UBS δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την εξαγορά της Credit Suisse, προσθέτει το ρεπορτάζ.

UBS and Swiss authorities are racing toward a deal for battered Credit Suisse https://t.co/TpprWfBD0q

— Bloomberg (@business) March 19, 2023